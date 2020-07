"No puedo creer que ya no estés aquí". Marjorie de Sousa habla de la triste pérdida que vivió Después de las fuertes críticas recibidas por cantar un tema de Thalía, la venezolana compartió unas imágenes y mensajes de uno de los momentos más difíciles de su vida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Haga lo que haga, Marjorie de Sousa jamás pasa desapercibida. Desde su ruptura con Julián Gil, padre de su hijo Matías, la actriz venezolana es objeto de halagos y críticas a partes iguales. Su última incursión en el mundo de la música con "Equivocada", un cover con la famosa canción de Thalía ha puesto las redes pastas arriba con todo tipo de comentarios. Pero mientras los usuarios daban su opinión al respecto, la también cantante compartía dos tristes imágenes de sus mascotas ya fallecidas. Los mensajes de amor hacia ellas denotaban la tristeza y el gran dolor de la artista tras su pérdida. "No puedo creer que ya no estás aquí. Aún te escucho por la casa. Te amo por siempre mi bebé", escribió junto a una preciosa fotografía de su princesa Mussa. Image zoom Marjorie de Sousa y su perrita Mussa IG/Marjorie de Sousa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También mostraba otra instantánea de otro de sus peluditos, Moshy, que también les dejó un gran vacío en su corazón tras su marcha. "Gracias por tanto compañero... Te amo por siempre". Momentos de su vida que son los que verdaderamente le importan por encima de cualquier ataque. Image zoom Marjorie de Sousa y su perrito Moshy Marjorie publicaba estas dos imágenes con motivo del Día Mundial del Perro, una jornada donde muchos famosos y anónimos rendían homenaje a sus fieles compañeros. Felicidades a estos grandes amigos que nos hacen la vida más rica y plena.

Close Share options

Close View image "No puedo creer que ya no estés aquí". Marjorie de Sousa habla de la triste pérdida que vivió

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.