Marjorie de Sousa esto dice sobre haber terminado en conflicto con Julián Gil Es bien sabido que la relación entre Marjorie de Sousa y Julián Gil concluyó en malos términos pese a ser padres de Matías ¿la actriz hubiera querido que eso fuera diferente? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras convertirse en padres de Matías Gregorio, Marjorie de Sousa y Julián Gil se separaron. Como es de conocimiento público, esta ruptura se dio en malos términos; de hecho, la actriz entabló un juicio contra su colega por la manutención del niño y, posteriormente, se quedó con la patria potestad completa. Incluso, el protagonista de Jesús de Nazareth no puede ver a su hijo y le ha pedido a la famosa, en diversas ocasiones, que le permita verlo pero no ha habido un entendimiento entre ambos. Ahora, la intérprete de Julia Torreblanca de Gallardo en el melodrama La desalmada fue cuestionada sobre el tema y si le hubiera gustado separarse desde el amor de Gil y evitar todos los conflictos que surgieron, posteriormente. "Hay historias que se tienen que contar de una u otra forma, y no todo el mundo las vive igual", mencionó De Sousa a los medios de comunicación. "Qué digo". En otros temas, la famosa habló de la polémica que levantó debido a que, hace unos días, dio a conocer imágenes de su primer embarazo. El público creyó que estaba en espera de un segundo bebé y de inmediato pedían detalles. "Ay, sí. Juraban que era otro embarazo y yo 'relájense, no es otro embarazo'". Marjorie de Sousa y Julián Gil Marjorie de Sousa y Julián Gil | Credit: Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marjorie de Sousa sobretodo, quien ha sido relacionada sentimentalmente con un hombre que asegura "es un caballerazo" y dio a entender que es el hombre que le está robando en corazón, habló sobre la posibilidad de convertirse en madre nuevamente; lo cual, no est. "Por ahorita no [me gustaría tener otro hijo]. Claro que sí, ahorita si me pide [Matías me pide un hermanito]; pero no", advirtió. "Ahorita no quiero niños, quiero seguir mi trabajo y mi carrera".

