Marjorie de Sousa arranca suspiros con sexy foto en bikini ¡Míralos!

Marjorie de Sousa arranca suspiros con sexy foto en bikini

Marjorie de Sousa/Instagram
La guapa venezolana Marjorie de Sousa arrancó suspiros con esta sexy fotografía en bikini que compartió en su cuenta de Instagram.

Enrique Iglesias/Instagram
El cantante español Enrique Iglesias al fin enseñó a su hija pequeña en un vídeo donde la vemos bailando la canción We are young.

Backgrid/The Grosby Group
Selena Gómez fue fotografiada por el lente del paparazzi saliendo de la oficina de un doctor en Los Ángeles.

alejandro fernandez/IG
Alejandro Fernández compartió esta reflexión en sus redes sociales: "Es momento para reflexionar, recapacitar y hablar con Dios. El planeta necesitaba esta pausa y respirar un poco".

ana layevska/instagram
La actriz Ana Layevska compartió en redes la primera foto de su bebé nacido. "En estos tiempos de miedo, incertidumbre, cambio, llegas tú como una promesa de que todo estará bien y que nos esperan tiempos mejores. Bienvenido a este mundo donde seguramente te tocará vivirlo de otra manera, mucho más humana y consciente".

Rashel Diaz/Instagram
"Comenzando este lunes con una sonrisa porque estoy de regreso en casa de Un nuevo día (Telemundo). Sin importar las circunstancias, siempre hay algo qué agradecer. Que tengan una linda semana mi gente", escribió Rashel Díaz en el pie de esta foto.

maluma/instagram
Maluma, quien recientemente protagonizó un romántico momento en redes junto a Belinda, en cama junto a su "amor perruno".

Silvestre Dangond/Instagram
El cantante Silvestre Dangond componiendo mueva música en plena cuarentena.

