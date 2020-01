Conoce al exesposo de Marjorie de Sousa que trabajó en Telemundo By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent La actriz venezolana se casó hace más de una década con un reconocido galán de telenovelas y que formó parte de unas las producciones estelares más recientes de la cadena de habla hispana. Te lo presentamos. Empezar galería Actriz enamoradiza Image zoom Mezcalent Aunque por obvias razones es el más conocido, Julián Gil no es el único galán del que Marjorie se ha enamorado durante las grabaciones de una telenovela. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Su primer amor Instagram Ricardo Álamo Hace más de una década la actriz cayó rendida ante los encantos de otro compañero de trabajo, el venezolano Ricardo Álamo, con quien compartió elenco en las exitosas telenovelas Rebeca (2003) y Ser bonita no basta (2005), donde ambos llevaron los roles protagónicos. 2 de 10 Applications Ver Todo Sí, acepto Image zoom Mezcalent La atracción entre Marjorie y Ricardo fue tan intensa que ambos terminaron casándose en la vida real. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Matrimonio fallido Instagram Ricardo Álamo El matrimonio, sin embargo, apenas duró unos meses ya que los entonces recién casados decidieron tomar caminos diferentes. 4 de 10 Applications Ver Todo Relación tormentosa Image zoom Mezcalent Marjorie no guarda precisamente un buen recuerdo de su fallido matrimonio ya que, según contó la actriz en 2015 a un medio mexicano, fue una relación muy tormentosa que le dejó importantes secuelas a nivel psicológico. 5 de 10 Applications Ver Todo Misma empresa Instagram Ricardo Álamo Una década más tarde ambos volvieron a trabajar para la misma empresa, en este caso Telemundo, ya que Álamo formó parte del elenco del melodrama Mi familia perfecta con Sabrina Seara, Gala Montes y Jorge Luis Moreno en los roles protagónicos. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Mi familia perfecta Instagram Ricardo Álamo El actor interpretó en esta historia al doctor Rafael. 7 de 10 Applications Ver Todo Padre de familia Instagram Ricardo Álamo Mientras Marjorie no ha logrado encontrar la estabilidad en el terreno amoroso, Álamo hace años que sentó cabeza junto a Carolina Muizzi, con quien tiene dos hijos varones: Ricardo Andrés y Santiago, quien llegó al mundo hace apenas tres meses. 8 de 10 Applications Ver Todo Orgulloso papá Instagram Ricardo Álamo El actor, además, es papá de dos jovencitas a quienes tuvo en relaciones anteriores. En la foto posa con una de ellas, Elisa. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Destino caprichoso Image zoom Mezcalent; Instagram Ricardo Álamo ¿Se habrán vuelto a encontrar Marjorie y Ricard en las instalaciones de Telemundo? 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

