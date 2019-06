Marjorie de Sousa cumple su sueño de ser cantante sin importar las críticas

Marjorie de Sousa no se queda con las ganas. Un poquito tuyo (Telemundo) no sólo es su nueva tele serie, sino también su debut definitivo como cantante. Esta vez, la venezolana sí está decidida y tras el lanzamiento del tema musical de la serie que protagoniza, apostará fuerte a la cantada, sin importar las críticas.

“Yo creo que uno en la vida no se puede quedar con las ganas de intentar las cosas, y no hacer tanto caso de ‘no, que si que..’; no, siempre te van a criticar, entonces tú siempre tienes que intentar las cosas, porque a veces nos quedamos como ‘no lo voy a hacer por temor a…’. No, inténtalo porque tú no sabes si a lo mejor eso va a ser tu futuro, si eso es lo que te va a llevar al éxito total”.

Marjorie ya había intentado satisfacer su inquietud musical.

Ya yo tenía muchos años intentando el tema con la cantada. No lo había hecho por trabajo, hasta ahorita que dije: ‘¿sabes qué?, me voy a centrar, es algo que quiero hacer, ¿por qué no lo voy a cumplir?'”, explicó.

“Entonces grabamos esta canción y la idea es continuar con la música, ya tenemos otras canciones grabadas, y ya estamos armando nuestro show, vamos a estar cantando por ahí, hay muchísimas cosas saliendo. No me la puedo creer todavía, pero estoy muy contenta y me gusta porque es algo nuevo, es algo que me llena de vida, me gusta mucho lo que es bailar, cantar, y sobre todo tener ese contacto cercano con la gente y poner a la gente a vibrar en alto, entonces espero que les guste, con todo mi amor”, finalizó.