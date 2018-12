Marjorie de Sousa enciende las redes con espectacular bikinazo

El año que nos deja no ha sido precisamente el mejor para Marjorie de Sousa. La batalla legal con su ex Julián Gil y padre de su hijo Matías no le ha hecho el camino fácil. Pero parece que ese capítulo ya ha quedado atrás y la actriz está dispuesta a seguir disfrutando de la vida y las oportunidades que le da.

Prueba de ello es la impresionante imagen que acaba de publicar en su perfil de Instagram. La venezolana luce un sexy bikinazo que ha dejado a sus seguidores sin palabras. Normal, Marjorie luce mejor que nunca, feliz, sonriente y con nuevos proyectos profesionales ante sí.

“Ok, ok, soñemos que estamos en Acapulco. Feliz fin de semana a todos”, ha escrito junto a una imagen de la artista tumbada sobre una preciosa piscina.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Marjorie vive entregada a su pequeño Matías, quien está más hermoso que nunca. Pero también está dispuesta a darle fuerte a su trabajo y es por ello que se ha convertido en una de las caras estrella del canal Telemundo para el que colabora actualmente.

El 2019 se presenta repleto de proyectos interesantes como la telenovela Un poquito tuyo en donde la veremos junto al actor Jorge Salinas. La novela cuenta lo importante de los buenos valores, siempre más poderosos que el dinero o bienes materiales. Sin duda, ¡apunta maneras!