Marjorie De Sousa ha presentado una demanda en México en contra de Julián Gil exigiendo la patria potestad de su hijo Matías, de 3 años. En documentos obtenidos por People en Español, la actriz venezolana pide que se le entregue la carta rogatoria a Gil en la dirección de la cadena Univision, en el sur de la Florida, ya que dice desconocer la dirección actual del padre de su hijo, quien vive en Miami. La actriz dirigió los documentos a la dirección del empleador de Gil, ya que el actor argentino-puertorriqueño trabaja en el programa República deportiva de dicha cadena.

El representante de la actriz afirmó que De Sousa no dará entrevistas al respecto, pero envió un comunicado con una declaración de la actriz. "Esta es la decision más difícil que he tenido que tomar en mi vida. Pero, como madre, estoy obligada a enfrentar esta triste situación con el único objetivo de proteger los derechos de mi hijo Matías", dijo De Sousa. "A pesar de que ya existe una sentencia en la que se establecen con claridad los derechos de Matías, ésta ha sido apelada manteniendo nuestras vidas en pausa. Necesitamos romper, de una vez por todas, ese círculo de chantaje y manipulación. Agradezco desde el fondo de mi corazón a todos aquellos que nos han brindado su apoyo a lo largo de esta difícil etapa".

Por su parte, Gil reaccionó a la demanda en un video que publicó en su cuenta de Instagram titulado "Que Dios te perdone". "He estado peleando por poder de alguna manera convivir con mi hijo y había decidido no hablar porque me venía afectando mucho a mí, a mi familia, y a todas las personas que tienen que ver con el caso, incluyendo al niño", dijo el actor en sus redes. "No puedo entender la desfachatez, el descaro, la falta de moral, la falta de amor hacia Matías donde giran un comunicado de prensa hoy notificando que había un proceso abierto desde enero cuando me notificaron —pero que ya lo habían hecho desde agosto— sobre una demanda para quitarme la patria potestad de Matías".

El actor añadió que usualmente la patria potestad se le quita a un padre que es violento, adicto a drogas, violador o que tenga una razón de peso para perder el derecho a estar con su hijo. Gil asegura que este no es su caso. "¿Cómo se lo van a explicar a Matías en su momento, que le quitó la patria potestad al padre de su hijo porqué, porque solamente le dio la gana, por un capricho?", dijo el actor en el video. "Ella lo va a lograr muy fácil [por] manejo de influencias, poder, corrupción en el sistema judicial de México y todas las demás artimañas que están dispuestas a hacer".

Gil alegó también que se fue de México por amenazas de la madre de su hijo y de quienes la protegen. "Tengo una grabación de una reunión que hubo donde a mí se me amenazó en una mesa de que si yo peleaba la patria potestad, me tenía que atener a las consecuencias porque la señora tenía unos padrinos y tenía mucho poder", dijo. "¿Se preguntan porqué me fui de México? No porque me dio la gana. Porque a mí se me amenazó y todavía se me sigue amenazando. Amo México, mi carrera está en México, mi vida estaba en México, pero milagrosamente me tuve que ir de México por la presión".

El actor, presentador y empresario incluso acusó a la actriz de intentar meterlo preso."Cuando a mí se me acusa de narcotraficante o cuando se me trata de meter preso ¿por qué fue? Porque creían que yo estando preso podían tener la patria potestad. Como no lo lograron, como no me pudieron meter preso, ahora siguen buscando artimañas", continuó en el video dirigido a sus seguidores. Y le dijo directamente a De Sousa en el mismo: "Me acusaste de narcotraficante, de alcohólico, de violento, de todas las cosas que tú sabes. ¿Para qué quiero la patria potestad si hoy la tengo y no me sirve para nada? No tengo ningún derecho sobre el niño. Solamente pagar pensión, soy una chequera, para eso sí soy padre".

Alma Pabellón, la abogada de la actriz, cita en la demanda presentada por De Sousa que ella "se encarga enteramente de la manutención de su menor hijo". People en Español le pidió una declaración a la abogada de la actriz sobre los comentarios de Gil y está en espera de una respuesta. De Sousa a su vez tampoco ha reaccionado al video de Gil.

