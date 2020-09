¡Se reinventa! Marjorie de Sousa emprende el negocio de sus sueños La actriz inicia una nueva aventura profesional lejos de las telenovelas tras asociarse con la reconocida mánager de modelos venezolana Tiby Rivas para crear TB Cosmotalent Agency & Marjorie de Sousa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con el respaldo que le dan sus 20 años de exitosa carrera artística tanto en el mundo del modelaje como de la interpretación, Marjorie de Sousa inicia una nueva aventura profesional lejos de las telenovelas. La actriz venezolana acaba de asociarse con la reconocida mánager de modelos venezolana Tiby Rivas para crear TB Cosmotalent Agency & Marjorie de Sousa, una agencia que busca darle paso a nuevos talentos dentro de la moda y la publicidad. "Estoy supercontenta porque es un sueño que tenía muchas ganas de hacer. En Venezuela hice muchísimas cosas que tenían que ver con academias, agencias, yo daba clases… Entonces ahorita estamos comenzando con este proyecto", compartió la villana de exitosos melodramas como Amores verdaderos en una reciente entrevista con la animadora Viviana Gibelli. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN La agencia está ubicada en la colonia Hipódromo Condesa, en México, y cuenta con un mobiliario vanguardista para poder forjar carreras sólidas dentro del mundo del modelaje. "Tenemos un catálogo de modelos de muchísimas partes del mundo, trabajamos todo lo que tiene que ver con la moda y la publicidad. También tenemos una academia, metimos a mucha gente talentosa de todas partes y estamos haciendo unos cursos muy bonitos", informó la también protagonista de exitosas telenovelas como Hasta el fin del mundo. "Ahorita con toda esta onda, la idea era hacerlos presenciales, no podemos pero en nuestra página, si pueden entrar y ver, ahí ya tenemos tres cursos. Esto no solamente es para las modelos, es para las mamás que no tienen tiempo. El curso es baratísimo", aseveró. La reciente inauguración de la agencia tiene muy ilusionada a la actriz, que desde que protagonizó el melodrama Un poquito tuyo se ha mantenido alejada de la pequeña pantalla. "¡Arriésgate! No te quedes con las ganas de emprender el negocio de tus sueños. Yo tampoco me quedé con las ganas de hacerlo", escribió Marjorie en sus redes sociales.

