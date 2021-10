Marjorie de Sousa contesta al "ridícula" que le dedicó Alicia Machado Después de que la exMiss Universo se refiriera a ella no de muy buenas maneras en La casa de los famosos, la actriz ha tenido unas palabras para su compatriota. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace tiempo que Marjorie de Sousa decidió no entrar en polémicas públicas. Su carrera y su papel como mamá son su principal cometido. Sin embargo, en estos días la venezolana ha hecho una excepción. Eso sí, con la máxima educación y sin caer en las faltas de respeto. Tras las duras declaraciones de Alicia Machado contra su persona, la protagonista de La desalmada tuvo unas palabras para su compatriota. Lo hizo durante un evento muy importante en Miami con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, en el que recibió las llaves de la ciudad por su labor. "Que Dios te bendiga... Necesita muchas bendiciones porque cuando eres una persona inconforme, una persona que guarda resentimiento en tu corazón es sencillamente porque no estás feliz, entonces que Dios la bendiga y le abra todas las puertas que necesita para que ella y su familia estén bien", dijo con una sonrisa ante las cámaras de Suelta la sopa. La exMiss Universo señaló a Marjorie de "ridícula" por su actual batalla con Julián Gil, padre de su hijo. Criticó su comportamiento con el actor y su negativa a que viera al pequeño. "La bajeza más grande que puede cometer una mujer es querer dañar a un hombre o tener a un hombre a cambio de un hijo. Eso es una bajeza", dijo en la casa. Alicia Machado Credit: Mezcalent Unas palabras que a pesar de ser duras, a Marjorie no le afectan en lo absoluto. Tiene claro que su felicidad no la empaña nadie.

