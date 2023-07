Marjorie de Sousa celebra por lo alto el cumpleaños de su pareja: "Eres tú el regalo para nosotros, te amamos" La actriz Marjorie de Sousa se encuentra disfrutando de unos días de descanso junto a su pareja en el sur de México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vicente Uribe Vicente Uribe | Credit: Instagram Marjorie de Sousa No es la primera vez que Marjorie de Sousa expone la felicidad que siente al ser la pareja del empresario Vicente Uribe. De hecho, una vez más la venezolana compartió en sus redes sociales los mágicos momentos que vive junto al mexicano, quien esta semana cumplió años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Feliz cumpleaños amor mío", escribió la protagonista de la serie El conde junta a un postal en donde se ve a su pareja frente a un cenote. "Eres tú el regalo para nosotros, te amamos". Junto Uribe, De Sousa compartió también su experiencia en los cenotes más importantes de Tulum, así como el paradisiaco lugar en el que se están hospedando. "Un lugar donde desconectar de tanto ruido, para conectar con lo real", escribió en sus redes. La actriz dio a conocer que le dio una nueva oportunidad al amor en brazos de Uribe en el 2020. "Es todo un caballero", confirmó en aquel entonces a People en Español el publicista de la actriz, Alberto Gómez. "Ellos están muy bien". Desde entonces, la también cantante ha dejado claro en diversas ocasiones que está más que satisfecha y en paz con su pareja. "¿Cómo me veo? Estoy feliz", dijo De Sousa durante un evento en Ciudad de México. "En el amor no necesitas casarte para ser feliz. Eso se disfruta todos los días".

