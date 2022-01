Marjorie de Sousa celebra al hombre de su vida "Ahora sé que el sentido de mi vida eres tú", escribió la actriz en su tierno mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marjorie de Sousa está celebrando un día muy especial, ya que hace cinco años su vida cambió por completo y para siempre, al convertirse en madre del pequeño Matías. A través de sus redes sociales, la actriz felicitó a su primogénito —y hasta ahora único hijo—, reiterando que ha sido el mejor regalo que ha recibido en su vida y agradeciendo por siempre su existencia. La cantante compartió una serie de tiernas imágenes de momentos íntimos al lado del pequeño, reservando su identidad. "¡Feliz cumpleaños a lo más bonito que llegó a mi vida!", escribió en su cuenta de Instagram. "Tengo tanto dentro de mí que agradecerte mi sol, tanto que llenaste desde ese 27 de enero cuando escuché esa voz. Al tocarte sentí que se me paraba el corazón y me di cuenta que mi [corazón] en ese momento estaba en mis manos, al olerte, al sentir que con solo pegarte a mi te calmabas, así como aún lo haces. Existe lo más bonito del mundo y eso eres tú. Gracias, gracias, gracias por ser eso que me faltaba. Ahora entiendo, ahora sé que el sentido de mi vida eres tú". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa y Matias | Credit: Mezcalent Por su parte, el actor y padre del pequeño, Julian Gil, también felicitó a su hijo en sus redes sociales. "Feliz cumple… Hijo mío. 5 añitos", escribió junto a varias fotografías del niño cuando bebé. El pequeño Matías ha estado envuelto en una lucha legal entre sus padres por su custodia y manutención. La venezolana asegura que el actor puertorriqueño no ha cumplido con la orden de manutención de su hijo, de quien perdió la custodia en el 2020. Gil, por su parte, se ha defendido de todas las acusaciones y ha acusado a Marjorie de pedir cuotas económicas excesivas de pensión y negarle la convivencia con su hijo. El actor no ha formado parte presencial de la vida del niño por más de tres años.

