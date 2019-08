Marjorie de Sousa agradece a Julián Gil por haberla hecho 'una mejor mujer'

El caso Marjorie de Sousa y Julián Gil volvió a acaparar titulares esta semana luego de que el actor declarara el pasado lunes durante la conferencia de prensa de su nuevo proyecto que no extraña a Matías, el bebé que procreó hace más de 2 años con la venezolana y con quien no convive desde agosto del año pasado.

“Suena duro pero no. Lamentablemente, no lo extraño [a Matías Gregorio]. Quisiera extrañarlo pero no lo extraño porque no lo conozco. No puedes extrañar algo que no tienes. Entonces es duro”, aseguró el villano de exitosas telenovelas de Televisa como Hasta el fin del mundo y Por amar sin ley a los diferentes medios de comunicación que se dieron cita en el lugar.

Como no podía ser de otra manera, la prensa no tardó en buscar a Marjorie para conocer su reacción a las polémicas declaraciones que dio el galán de telenovelas.

Esta misma mañana, tan solo unas horas después de que Gil hablara, la actriz era cuestionada sobre este controversial asunto a su llegada a los juzgados, donde la inolvidable Kendra Ferreti del melodrama Amores Verdaderos y Gil se vieron este martes nuevamente las caras.

De Sousa, sin embargo, no quiso entrar a valorar directamente lo dicho por el padre de su hijo. En su lugar la actriz prefirió agradecer al actor por haberla hecho ‘una mejor mujer’ gracias a la experiencias que ha vivido a lo largo de estos interminables años de batalla legal.

“Gracias a todo lo que me ha tocado vivir con él soy una mujer nueva, una mujer fuerte y me he probado en un terreno que jamás pensé que me tocaría vivir y yo sé lo agradezco porque me ha hecho una mejor mujer”, declaró la guapa actriz de telenovelas.

“Entonces no tengo que opinar más de él sino que de verdad de todo corazón lo bendigo”, zanjó el tema la actriz, quien reconoció que sigue sin hablarse con el padre de su hijo.