¿Qué significan los 'hilos' que cuelgan de la ropa de los hijos de Sarah Mintz? A muchos seguidores de la retirada actriz colombiana les ha llamado la atención ver que cuelgan de la ropa de los niños unos llamativos hilos de gran longitud. Por Moisés González Siendo muchos de sus seguidores católicos y por tanto desconocedores de las costumbres de la religión del pueblo judío, no resulta extraño que cada vez que Sarah Mintz –antes conocida como Maritza Rodríguez– publica una foto en sus redes sociales en la que se percatan de algo que no consiguen comprender o se aleja de sus hábitos o rutinas, inmediatamente comiencen a preguntar sobre ello a la retirada actriz colombiana. Así sucedió este martes cuando la que fuera villana de telenovelas como El rostro de Analía y Marido en alquiler compartió una imagen en la que aparecen sus dos hijos y su esposo, el ejecutivo de televisión Joshua Mintz, mientras portan unos hilos colgando de la ropa. "¿Qué son esas tiras blancas colgando?", comenzaron a preguntarse sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El esposo de Sarah, quien también publicó la instantánea en su perfil de Instagram y recibió las mismas preguntas, no dudó en despejar las dudas que le hicieron llegar. "En una película que te recomiendo, que se llama El violinista en el tejado, el protagonista da una explicación muy sencilla sobre los hilos (Tzitzits) y la Kira (lo de la cabeza). 'Es un constante recordatorio de quién eres, y que Dios espera de ti'", explicó el ejecutivo. Según los pasajes de la Torá, el texto que constituye la base y el fundamento del judaísmo –religión que practican tanto Sarah, como su esposo y sus gemelos Akiva y Yehuda–, los flecos sirven como medio de recuerdo de los mandamientos de Dios. Su fin último es que la persona que los porte se acuerde al verlos de todos los mandamientos y los cumpla.

