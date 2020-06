Sarah Mintz: "Mi esposo jamás me exigió que yo me cambiara al judaísmo" La actriz de exitosas telenovelas como Marido en alquiler y Silvana sin lana explica el porqué de su transformación de Maritza Rodríguez a Sarah Mintz y cómo lo tomaron sus padres. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando Maritza Rodríguez –hoy Sarah Mintz– dio a conocer su conversión al judaísmo ortodoxo muchos señalaron a su esposo, el ejecutivo de televisión Joshua Mintz, como el causante de su drástico cambio de vida. La realidad, sin embargo, es otra muy diferente. "Mi esposo jamás, ni su familia, me exigió que yo me cambiara al judaísmo, nunca me lo pidió como mucha gente dice que yo soy una tonta, que estoy sometida por mi esposo […]. Mi esposo me ama tanto que me aceptó como yo era y yo lo acepté como era, solo que aquí la que evolucionó, la que quiso trascender fui yo", dejó claro la protagonista de la exitosa telenovela Silvana sin lana a través de un vídeo que compartió en sus redes sociales en el que explica detalladamente el porqué de su transformación de Maritza Rodríguez a Sarah Mintz. "Yo no me traicioné a mí misma, yo simplemente seguí la voz de mi alma y eso era lo que me decía. Yo solamente sentía que estaba creciendo y siendo cada vez mejor en mi relación con Dios, yo siempre lo vi de esa manera", contó la que fuera villana de exitosos melodramas de Telemundo como Perro amor, El rostro de Analía y Marido en alquiler. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sarah, que hoy es coach de vida y una feliz ama de casa, también habló de cómo se tomaron sus padres y sus hermanos la noticia de su conversión al judaísmo ortodoxo. "Mi mamá decía ‘pero mijita si yo a usted la veo que está entregada, que a usted no la está obligando nadie, que usted lo está haciendo por usted, y que yo como mamá yo ya hice el trabajo que tenía que hacer, que es haberla sacado adelante dándole los principios y los valores y haberla convertido a usted en una mujer como la que es. Ahora usted como mujer tiene que tomar decisiones y tiene que saber cómo construir un hogar y cómo ser una madre, entonces ya ahora usted hace lo que hace. Yo ya sé quién es mi hija, yo sé qué hija parí y ya si usted se cambia de religión o se cambia de nombre usted va a seguir siendo mi hija", compartió. Una reacción muy parecida tuvo el padre de la retirada actriz colombiana. "Me dice ‘mijita si usted está en los caminos de Dios, que su Dios es el mismo Dios mío sino que usted lo expresa de una manera diferente, qué papá no está feliz y no está tranquilo con eso’", recordó. "Entonces cuando una mamá y un papá te dicen eso, o sea te regalan alas para que tú realmente te conviertas en ese ser humano completo que en tu corazón te pide ser", aseguró.

