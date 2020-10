Maritza Bustamante: "Muchas veces sentí que era lo más horrible que me había pasado" Tras presentar numerosos síntomas asociados a la enfermedad de la prótesis mamaria, la actriz de telenovelas decidió pasar este martes por el quirófano para retirarse los implantes. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los últimos 3 años no han sido especialmente fáciles para Maritza Bustamante. Tras presentar 'una cantidad de síntomas en su cuerpo que han ido de la mano de mucho dolor físico y emocional', la actriz de exitosas telenovelas como Acorralada, Perro amor y El fantasma de Elena fue diagnosticada de fibromialgia, un "diagnóstico lleno de desesperanza ya que te dicen que ‘no tiene cura’ y que debes aprender a vivir con esa condición que te limita a tal punto que muchas veces ni caminar puedes". "Por un tiempo me deprimí, creí que esto era cierto, hasta que logré apartarme de la víctima y así ir despertando y empezar a crear algo diferente para mí y creer que sanar sí es posible", escribió la intérprete de 40 años a través de sus redes sociales. En medio de este doloroso camino, Maritza se percató gracias a una información que le compartió una seguidora que varios de los síntomas que ha venido experimentando entran en la lista de los síntomas de otra enfermedad, la de la prótesis mamaria. Es por este motivo que la actriz, que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, tomó la decisión de pasar este martes por el quirófano para retirarse los implantes de seno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Un día en medio de una crisis súper fuerte luego de orar mucho, entré a mis mensajes privados y una de ustedes me había pasado información sobre la 'enfermedad de la prótesis mamaria'. Esa información me hizo clic inmediatamente, como 30 síntomas que he venido experimentando entran en la lista de los síntomas de esa enfermedad, así que sin dudarlo tomé la decisión de retirar las prótesis de mi cuerpo”, explicó Maritza a través de Instagram. La actriz, que lleva varios años alejada de la televisión, tiene ‘toda la certeza y la fe de que será el fin de esta prueba que, aunque muchas veces sentí que era lo más horrible que me había pasado, hoy puedo reconocer todas las bendiciones que me ha dejado’. "Entre esas bendiciones la cercanía a ustedes. Pude separarme de mi rol de actriz y mostrarme tal cual soy, sin tratar siempre de lucir bien y allí han estado ustedes firmes acompañándome en las buenas y en las malas y yo no encuentro palabras para agradecerles por hacerme tanto bien con sus mensajes", concluyó su mensaje la bella artista.

