Marisol Terrazas de Horóscopos de Durango revela la razón de la separación El término de la famosa agrupación Horóscopos de Durango dio pie a una serie de rumores que habla de un conflicto entre las hermanas. Ahora, la verdad sale a la luz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado lunes 8 de noviembre, Marisol y Vicky Terrazas, integrantes de Horóscopos de Durango, dieron a conocer que se separan y, si bien aseguraron que fue de mutuo acuerdo, los rumores sobre conflictos entre las hermanas no se hicieron esperar. Ahora, la primera cuenta la verdadera razón de la disolución del grupo que las lanzó a la fama. "Cada quien está en un momento muy diferente de su vida. Vicky está en una etapa mamá primeriza; espero tanto tiempo y el tiempo adecuado para ella fue ahorita", reveló al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Vicky está contenta con su primer hijo, dice que va a ser su único hijo y le está dedicando su tiempo", agregó. "[Me lanzo] en solitaria. Para mí es una etapa muy importante porque estoy arriba del escenario haciendo lo que más me gusta, tocando diferentes instrumentos, cantando canciones que me gustan. No es que no me gustara lo que cantaba antes, pero ahora canto canciones como corridos más pesados. Me llegó la oportunidad y estoy haciendo lo que más me gusta". La cantante dejó claro que esta separación es solo profesional porque cuenta con el respaldo de sus parientes. "Cada quien tiene un rumbo muy diferente y nos respetamos, nos apoyamos y eso es lo más importante, que tengo el apoyo de mi familia en lo que estoy haciendo. Mi papá escuchó mis temas ayer, fue a darme la bendición antes de venir a trabajar y dice que cree en mí", dijo. VICKY Y MARISOL TERRAZAS SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marisol Terrazas asegura que en su nueva propuesta musical quienes la sigan "van a encontrar unas canciones increíbles". Además, cuenta con un gran equipo que ha logrado "una producción increíble" de su primera disco como solista; también promete un espectáculo de primer nivel. "No se van a arrepentir porque arriba del escenario me van a ver haciendo diferentes cosas, tocando diferentes instrumentos, cantando diferentes canciones y géneros, va a ser un show muy completo", concluyó.

