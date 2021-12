Marisol Terrazas de Horóscopos de Durango confiesa que no ha podido superar el abuso sexual que sufrió su hija En 2010, Marisol Terrazas se enteró que su única hija, Marisol González, fue violada por el cuñado de su exmarido. Desde entonces, sigue cargando con el dolor que ocasiona una experiencia como esta y revela que Jenni Rivera la ayudó con esta situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2010, Marisol Terrazas se enteró que su única hija, Marisol González, había sido víctima de abuso sexual por parte del cuñado de su exmarido. Desde entonces, esta situación la ha tenido sumida en un dolor, que si bien superó en parte, no lo ha podido dejar atrás por completo, debido a la culpa que le genera no haberse percatado de lo que sucedía."Honestamente, creo que es muy difícil decir de que sané, porque siempre tienes esa culpabilidad", confesó al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Te sientes mal y lo más importante es que mi hija esté increíblemente bien, tiene sus hijos, es una mamá espectacular; eso me hace sentirme bien, saber que está bien", agregó. "Uno como mamá, como que siempre carga con muchísimas cosas y desafortunadamente uno se culpa. Trabajé mucho, descuidé a mi hija, descuidé mi matrimonio, descuidé esto; en ese momento de mi vida decidí que no iba a trabajar y no trabajé por muchos meses, no me gusta ni acordarme, es muy difícil para mí todavía". La cantante del recién desintegrado grupo Horóscopos de Durango, asegura que esta situación destruyó a su familia por completo y lamenta que las autoridades mexicanas no tengan leyes más estrictas para apoyar a las víctimas. "No puedes volver a recuperar nada, toda la familia se destruyó por algo tan horrible. Nunca pudimos hacer nada, porque nunca hay demasiadas", advirtió. "No sé qué clases de pruebas quieren, porque siempre es la palabra del niño contra la del adulto. Yo no entiendo, yo creo que las leyes han mejorado en ese aspecto y yo no quisiera volver a revivir eso con mi hija para abrir una herida". Marisol Terrazas Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marisol Terrazas reveló que por esta situación estuvo a punto de abandonar su profesión; sin embargo, fue su amiga Jenni Rivera quien la ayudó a reconsiderar. Justamente, trabajar la ayudó en su recuperación emocional. "Yo iba a dejar ya mi carrera, [Jenni Rivera] me habló por teléfono y me dijo: '¿Qué te pasa?, de por si no hay mujeres en el regional mexicano y te vas a retirar' y le dije: '¿Sabes qué? Por culpa de mi trabajo, descuidé a mi familia y pasan un montón de cosas' y me dice: 'No, no, tú tienes que seguir trabajando, como vas a mantener a tu hija o cómo vas a hacer esto'", relató. "Estoy muy agradecida con Jenni, por eso y por muchísimas otras cosas más".

