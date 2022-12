Marisol Sosa confirma distanciamiento con su hermano José Joel Luego de los rumores que aseguraban un conflicto entre Marysol y José Joel, vástagos mayores de José José, la hija del cantante asegura que, efectivamente, hay una ruptura familiar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos meses, se ha rumorado que Marysol Sosa tiene un distanciamiento José Joel y su madre Anel Noreña. Se ha dicho que con el su hermanos la separación se debe a que él no tiene las vacunas contra COVID-19 y la hija de José José busca mantener la salud de su familia; sin embargo, también se ha mencionado que es por discrepancias con respecto a la herencia de su padre y la forma de manejar su imagen. Luego de tantos dimes y diretes la cantante rompe el silencio y confirma el distanciamiento. "Estoy viviendo mi vida. Se los platiqué desde septiembre, que sí tuvimos unos desacuerdos [con mi José Joel y mi madre]", advirtió Sosa a los medios de comunicación. "No nos hemos comunicado y, gracias a Dios, cada quien tiene su vida, como bien saben. Tengo mi vida, mis planes, mis cosas". Respecto a la posibilidad de una reconciliación, la madre de dos hijos dejó claro que, por el momento, no hay condiciones para llevarlo a cabo. Incluso, aseguró que su familia es la que ha formado con su esposo y sus pequeños. De hecho, dejó claro que las fiestas navideñas las pasaría con ellos. "Dicen que el tiempo siempre es muy sabio y yo tengo muchas cosas que hacer; entonces, cada quien sus cosas". Jose Joel, Jose Jose y Marysol Sosa Jose Joel, Jose Jose y Marysol Sosa | Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Familia ya tengo; para los otros parientes y demás, con mucho gusto veremos", enfatizó. "Siempre serán mis familiares, soy lo que soy y tengo lo que tengo". Solo el tiempo dirá si los conflictos que tiene Marysol con José Joel Sosa y su madre Anel Noreña se resuelven más adelante; mientras tanto, la primera dejó claro que está enfocada en sus asuntos personales y profesionales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Marisol Sosa confirma distanciamiento con su hermano José Joel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.