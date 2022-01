Marisela habla de sus problemas matrimoniales y revela si habrá divorcio La Dama de Hierro habla de su matrimonio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marisela evitó hablar sobre la relación que actualmente mantiene con su esposo Shuki, y aunque ella reveló hace un tiempo que tenía problemas matrimoniales, no quiso aclarar si ya está divorciada del empresario. "No quiero contestar porque se van a dar cuenta. Tú sabes que lo que yo hago es escándalo y tan pronto esté lista para decirlo, lo van a saber", dijo en entrevista con MezcalTV. "No les oculto nada, simplemente estoy bien, claro que estoy independientemente haciendo lo mío, tengo lo mío nuevo. Y como dije hace rato 'libre y sola, ¡suéltate cola, papá!'", añadió. RELACIONADO: Marisela desmiente a Chiquis sobre la autoría de una canción marisela divorcio esposo Marisela | Credit: Mezcalent La Dama de Hierro explicó que está iniciando una nueva etapa personal y profesional y anunció su USA Tour Febrero 22 que arranca el 11 de febrero en The Palace Stamford, CT, el 13 febrero NYCB Theater, Westbury, NJ, el 14 febrero en The Beacon Theater, Manhattan, NY, entre otras fechas más. "Mi música, mi público, ustedes, es lo principal que tengo ahorita porque es mi inspiración para motivarme y para hacer cosas bellas y lo voy a hacer así; el amor se quedó a un lado por ahorita". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante fingió no conocer a su esposo tras preguntarle sobre su situación con él. "Te juro que no sé quién es, no sé de qué me estás hablando…", dijo entre risas. "Pero él nunca me acompañaba, llegaba. No lo olvido, claro que no, lo amo muchísimo pero jamás me acompañaba. Ahí es donde me va a extrañar, me va a extrañar ahorita [en la gira]", finalizó.

