Marisela desmiente a Chiquis sobre la autoría de una canción La cantante mexicana Marisela desmintió a Chiquis públicamente sobre la autoría del tema "Mi problema". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marisela y Chiquis Rivera Credit: JC Olivera/Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images for Univision La cantante mexicana Marisela corrigió públicamente a Chiquis sobre quién es el autor del tema "Mi problema", del que la mexicoamericana acaba de grabar una versión. La hija de Jenni Rivera comunicó a sus seguidores que había grabado la canción y "aclaró" que era una composición de Marco Antonio Solís, aunque la voz la había puesto Marisela. Según Chiquis, su mamá adoraba la canción y ella creció amándola también. Incluso dijo que en momentos muy difíciles de su vida, la ponía y la escuchaba todo el tiempo. Así que por eso decidió grabarla. Marisela y Chiquis Rivera Credit: JC Olivera/Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images for Univision El problema es que cuando Marisela fue preguntada por la prensa acerca del nuevo single de Chiquis, señaló que a pesar de que le daba gusto saber que lo había grabado, el hecho es que no había sido compuesto por Solís. "Me da gusto que la haya grabado y espero que les llegue de corazón, porque es una canción buena", dijo Marisela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, cuando el periodista le dijo que según Chiquis era un tema compuesto por el Buki para ella, la cantante lo negó rotundamente y señaló que el autor es Aníbal Pastor.

