Piden ayuda para actriz venezolana que participó en El señor de los cielos: estaría en coma Según fuentes la actriz Marisela Berti se encuentra en un hospital de Ciudad de México y fue operada tras sufrir un derrame. Lo que se sabe al momento de su salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Actriz Marisela Berti Credit: FB: Heli Berti Familiares y amigos de la actriz y cantante venezolana Marisela Berti han hecho un dramático llamado solicitando ayuda a fin de conseguir donadores de sangre luego de que la actriz que participara en telenovelas como La usurpadora, Sacrificio de mujer, y más recientemente El señor de los cielos, sufriera un derrame cerebral y quedara en coma. En Facebook Néstor Sánchez Astro compartió un mensaje informando que la actriz nacida en Maracaibo y actual residente en Ciudad de México, se encuentra ingresada en el Hospital Ángeles del Pedregal, al sur de la capital mexicana. Por su parte, el periodista puertorriqueño Roberto Matos Rivera dijo en redes que la actriz de 71 años sufrió un derrame cerebral el pasado sábado. "Le iban a hacer una cirugía para sacarle unos coágulos de sangre de la cabeza, estaba sedada y se encuentra en estado de coma", aseguró. A principios de enero la actriz compartió esta foto para desearle feliz cumpleaños a su nieta: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según múltiples fuentes, la actriz residió durante un tiempo en Puerto Rico tras contraer nupcias con el cantante y actor puertorriqueño Chucho Avellanet.

