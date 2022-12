Maripily Rivera se prepara para la Navidad con sexy vestido de Santa Claus ¡wow! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Maripily Rivera Credit: Alfredo Rolón/The Grosby Group La modelo y empresaria puertorriqueña celebra muy a su estilo las fiestas. Además: Daddy dice adiós a los escenarios cantando con Marc Anthony y Gina Rodríguez muestra su pancita de embarazada, ¡míralos! Empezar galería Maripily Rivera Maripily Rivera Credit: Alfredo Rolón/The Grosby Group Desde un hotel de San Juan, Puerto Rico. la modelo y empresaria puertorriqueña se asomó para decir ¡feliz Navidad! y prepararse a celebrar las fiestas estando nuevamente soltera. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Daddy Yankee y Marc Anthony Daddy Yankee y Marc Anthony gira de despedida La Ultima Vuelta LEGENDADDY Farewell Tour Credit: alexander Tamargo/Getty Images El legendario cantautor puertorriqueño (izq.) finalizó su gira La Última Vuelta LEGENDADDY Farewell Tour en la FTX Arena de de Miami, Fl., saliendo de los escenarios por la puerta grande al cantar al lado de su gran amigo y colega, el salsero Marc Anthony. 2 de 6 Ver Todo Mark Wahlberg Mark Wahlberg Credit: Backgrid UK/The Grosby Group El multimillonario actor nacido en Boston presume sus músculos en las paradisíacas playas de Barbados, ¡uy! 3 de 6 Ver Todo Anuncio Kourtney Kardashian Kourtney Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La madre de cuatro hijos luce rostro serio al hacer mandados al lado de su hijo Reign (no fotografiado) por las calles de su barrio: Calabasas, California. 4 de 6 Ver Todo Joe LoCicero y Gina Rodríguez <p>Los futuros padres lucen casi uniformados y muy relajados por las calles de Los Ángeles, CA., Y a juzgar por las imágenes falta poco para que llegue al mundo su primer hijo.</p> Los futuros padres lucen casi uniformados y muy relajados por las calles de Los Ángeles, CA., Y a juzgar por las imágenes falta poco para que llegue al mundo su primer hijo. 5 de 6 Ver Todo Hailey Bieber y Justin Bieber Justin Bieber, Hailey Bieber Credit: Backgrid/The Grosby Group La multimillonaria parejita realizó sus compras navideñas de último por las calles de West Hollywood luciendo uno de sus acostumbrados y genuinos looks. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

