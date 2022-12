Maripily cuenta la razón por la que terminó con su novio cuando iban a casarse Maripily Rivera ha revelado cuáles fueron las causas que les impidieron vivir este amor a pesar de que estaban comprometidos para casarse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de que José Javier Carrasquillo, el exnovio de Maripily Rivera, declarara públicamente que había decidido terminar su relación, la modelo ha revelado cuáles fueron las causas que les impidieron vivir este amor a pesar de que estaban comprometidos. "Era un hombre controlador, celoso", dijo Rivera en el programa Hoy día (Telemundo). "Este tipo de hombres, si no los sabes identificar, saben hacer que aunque no tengas la culpa, te sientas culpable", sostuvo. "A pesar de todo, yo traté de salvar la relación, pero se van acumulando muchas cosas y llega el momento en que tienes que soltar", aseguró la también empresaria. Maripily Rivera Maripily Rivera | Credit: Mezcalent Luego de que Rivera publicara varios mensajes en sus redes sociales en los que daba a entender que estaba nuevamente soltera, su expareja circuló un comunicado donde confirmaba la separación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ambas partes sostuvimos una relación por varios meses, en donde, nos comprometimos para matrimonio, pero por asuntos personales tomé la decisión de dar por terminada la relación", dijo. "No obstante, le deseo lo mejor a la señora Rivera, agradeciéndole el tiempo que estuvimos juntos", dijp Carrasquillo en el texto.

