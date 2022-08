Maripily Rivera por fin muestra el rostro de su nuevo galán, "Te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino" La fisicoculturista, madre y empresaria apareció más enamorada que nunca con su nuevo y apuesto novio. "¿Qué se siente ser el macho de Maripily?" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maripily Rivera presenta nuevo novio Credit: IG/Maripily Rivera Luego de vivir un infierno con su expareja, el amor vuelve a sonreírle a María del Pilar Rivera Borrero, conocida artísticamente como Maripily. La escultural madre, empresaria, actriz y fisicoculturista había compartido por medio de sus redes una foto instantánea muy sexy mostrando su famosa figura mientras besaba apasionadamente al susodicho en una playa de Puerto Rico. Cubierta por un enorme sombrero la chaparrita también ocultaba el rostro de su nuevo galán. "Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino…♥️", exclamó en dicha ocasión la artista para compartir su nueva ilusión, sin mencionar el nombre de su amado. ¡Pero el misterio terminó! Maripily decidió revelar el rostro del apuesto hombre que la tiene ilusionada compartiendo una serie de videos donde él se muestra atento trayéndole a su amada una bebida y conduciendo a su lado. "¡Gracias cochita linda! [Miren] para los envidiosos" exclamó ella entre risas enviándole un dardo envenenado a los haters que la critican en redes. En otro video ella identifica a su galán como uno de sus "estudiantes" preguntándole cómo se sentía después de su sesión deportiva. "Súper, la verdad que sí, contestó el misterioso galán con una sonrisa que decía más que mil palabras. "¿Qué se siente ser el macho de Maripily?" preguntó coqueta Maripily a su galán. "Feliz", afirmó él, sin dejar lugar a dudas de la plenitud que viven. maripily rivera nuevo novio Credit: IG Stories/Maripily Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La nueva ilusión de Maripily deja atrás los oscuros nubarrones del 2021 cuando la influencer reveló a People en Español el infierno que vivió al lado de su exnpareja, un constructor paquistaní que conoció en Los Ángeles y con quien llevaba viviendo medio año Sobre su denuncia por agresión física ante la policía de Miami, la empresaria ofreció un consejo a quienes pasan por una situación similar: "Yo me atreví porque dije: '¿Qué me pasa?", explicó. "Yo les digo que tengan la fuerza, la valentía, que busquen la ayuda como yo lo estoy haciendo". ¡Toda la suerte para ella!

