El ex de Maripily habla por primera vez tras la separación: "Le deseo lo mejor" Maripily compartió un mensaje en sus redes sociales en el que afirma estar desolada por la separación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir José Javier Carrasquillo, el exnovio de la modelo Maripily Rivera, rompió el silencio desde que se supiera que su relación había llegado a su fin, y a pesar de que ya no llegarán al altar, le desea "lo mejor" a la modelo. "Estas son las únicas expresiones que voy a emitir referente a este asunto. Por este medio deseo comunicar mi separación con María del Pilar Rivera, mejor conocida como 'Maripily'", dijo a través de un escrito enviado al programa puertorriqueño La Comay. "Ambas partes sostuvimos una relación por varios meses, en donde, nos comprometimos para matrimonio, pero por asuntos personales tomé la decisión de dar por terminada la relación", sostuvo. "No obstante, le deseo lo mejor a la señora Rivera, agradeciéndole el tiempo que estuvimos juntos", dijo. Por último, Carrasquillo aseguró: "Soy y siempre seré una persona de ley y orden". Maripily Rivera Maripily Rivera | Credit: Mezcalent Ninguno de los dos ha dicho cuál es la razón por la que pusieron fin a la relación, pero Maripily compartió un mensaje en sus redes sociales en el que afirma estar desolada. "Con mi corazón en pedazos 💔 aquí estoy soltando mi coraje, frustración y todo lo que siento👊🏾

No tengo miedo a las burlas !!☹️ No importa cuantas veces tropieces y caigas, sino cuantas veces te levantas para seguir en la lucha demostrando tu fortaleza de Mujer Guerrera", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otra de sus publicaciones en redes sociales la también empresaria compartió el siguiente mensaje: "Estar soltera está de moda". Esta noticia ha sorprendido a muchos, ya que el mes pasado Maripily apareció en los medios hablando de sus planes de boda en la catedral del Viejo San Juan, Puerto Rico, y en Las Vegas.

