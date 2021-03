Tras darse a conocer que la modelo Maripily Rivera había sido agredida por su última pareja, un constructor paquistaní que conoció en Los Ángeles y con quien llevaba viviendo medio año , la también empresaria habló en exclusiva con People en español, y detalló el infierno que vivió durante meses. "Yo no puedo dejarme caer", dijo Rivera, que en el pasado ya había vivido un episodio de abuso con otra de sus parejas. "Ayer tuve pesadillas con este suceso, tengo mis momentos tristes, pero tengo que levantarme y seguir mi rutina".

¿Qué fue lo que pasó?

Esos episodios de violencia habían sucedido en tres ocasiones, cuando fuimos con mi hermana en Navidad. La segunda fue cuando fuimos a Puerto Rico hace como un mes en una casa de playa que nos quedamos.

¿Qué hizo?

Él se burlaba de mí, de cómo yo hablaba, decía que mis amistades eran locos. Me decía loca. Que nosotros los latinos no sabemos hablar.

¿Qué fue lo que detonó el último altercado?

Yo hablé con él y le dije que nos teníamos que separar y yo le iba dar algunos días para que buscara a donde irse y [ahí] se desencadenó todo porque él se fue el viernes a tomar y llegó bebido [a casa] y me empezó a gritar desde que entró. [Me dijo] que mi hijo le tenía que pedir disculpas, porque en un momento [cuando me violentó], mi hijo [Joe Joe estaba en la casa y] le dijo que se tenía que ir de la casa y me dijo que mi hijo le tenía que pedir disculpas [por eso] y que era un loco. [Le dije]: "Le estás faltando al respeto a mi hijo, de mi hijo no hables. Y si yo soy una loca, pues te debes de ir ahora, te vas a tener que ir de mi casa si no, voy a llamar a la policía para que te saque".

Me puse a hacerle las maletas, me fui para el cuarto de [mi hijo], ahí es que vino me tomó por el cuello y me tiró al piso, yo caigo en la cama de mi hijo y por protegerme la cabeza y no desnucarme con la madera de la esquina, me di en las costillas. Cuando me vio tirada en el piso, él se asustó y se fue de la casa. Llamé a la policía y le puse una [denuncia]

¿El te había golpeado con anterioridad o era la primera vez que te puso una mano encima?

Estuvimos un fin de semana con mis amistades y cuando se fueron, le traigo un café y él [tenía mi teléfono], me estaba bloqueando gente de mi teléfono, empezó a tirarme mis cosas. Tuve que llamar a la dueña de la casa de la playa para que me viniera a ayudar, forcejeó un poco conmigo porque quise quitarle mi teléfono y si no llega la señora, sabrá Dios qué habría sucedido ahí. Le dejé una semana y volvió, porque me dijo que estaba buscando ayuda e iba a cambiar.

Maripily Agresión Image zoom Credit: Cortesía Maripily

¿Por qué aguantaste tanto?

No sé cómo aguante tanto. La soledad te lleva a esto. En estos días he estado pensando: 'Dios mío por qué aguanté tanto, por qué mi autoestima está tan baja.

¿Te siguió buscando?

Intentó el domingo a llamarme, pero hoy ya no he sabido nada.

¿Vas a buscar ayuda?

Todo esto es [por mi miedo] a quedarme sola, el miedo a la soledad. No sé cómo aguanté tanto en ese momento que me dio [empujó] me pudo haber matado porque si mi cabeza caía en el borde de la madera, él se iba a ir y me iba a dejar ahí tirada. Todo esto pasó el viernes a las 9:30 de la noche.

Soy fuerte y ha sido bien difícil para mí. Estoy tranquila retomando mis reuniones. Yo no puedo dejarme caer. Tengo a mi psiquiatra, el esposo de mi mejor amiga, con quien yo hablo mucho. Ayer tuve pesadillas con este suceso, tengo mis momentos tristes, pero tengo que levantarme y seguir mi rutina.

Estos son los documentos de la denuncia que Maripily presentó a la policía:

Maripily agresión denuncia Image zoom Credit: Cortesía Maripily

¿Qué le dirías a todas las mujeres que han pasado por esto?