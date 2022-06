Maripily Rivera cuenta qué le dijo Adamari López por criticar a Toni Costa: "No lo esperaba" Después de que la actriz y modelo estuviera de invitada en Hoy día y criticara duramente el paso de Toni Costa por La casa de los famosos, esto fue lo que hablaron ella y la conductora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Maripily Rivera era una de las invitadas en las mañanas de Hoy día. El huracán puertorriqueño desbordó pasión y alegría por el plató del matutino y, como suele ser habitual, habló sin pelos en la lengua. Durante el debate que se celebra en el show para comentar las jugadas de los participantes de La casa de los famosos, hubo uno que no quedó muy bien parado. Las críticas de la artista de 45 años a Toni Costa no tardaron en llegar bajo la mirada de sorpresa de Adamari López. Maripily le llamó "llorón" y aseguró que lo único que hace en esa casa es hablar de la conductora. Unas palabras a las que en ese momento la ex de Toni prefirió no rebatir. Aún así, su cara lo dijo todo. Días después de este momentazo televisivo, por fin se sabe cuál fue la reacción de la también actriz de 51 años. Adamari López y Maripily Rivera Adamari López y Maripily Rivera | Credit: IG/Maripily Rivera Fue la propia Maripily quien lo dio a conocer al ser abordada al respecto por los medios. "Es que es la pura realidad, él entró a ese reality y se la pasó llorando, y si no es de Adamari no habla de otra cosa porque no tiene más nada de qué hablar. Entró en otra relación, no habla de aquella para nada porque nadie la conoce", comenzó diciendo al ser cuestionada en Tobi Te Ve. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, ¿qué fue lo que le dijo Adamari tras apagarse los focos? "La cara fue espontánea, ella no lo esperaba, fue un comentario muy mío porque es mi manera de pensar", se adelantó a decir. Aseguró que Adamari no tuvo nada que ver en su opinión. Y para los curiosos que quieran saber si hubo reproche o enfado, esto fue lo que Maripily contestó: "Para nada, Adamari es un ser tan transparente y tan bella... Tampoco me dijo 'bien'. Tranquila, como si nada hubiese pasado. Ella entiende, ella es bien profesional", concluyó. Lo que sí resaltó es que espera que Toni deje de hablar de ella y haga su concurso de una vez sin tener que mencionarla tanto. "Me enoja que siempre el tema de conversación sea un capítulo que ya se ha cerrado en su vida, aunque sea la madre de su hija, pero ya déjala descansar".

