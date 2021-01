Close

Maripily Rivera enciende la polémica en las redes con su último bikinazo ¿es demasiado? La fisicoculturista paraliza a la red con un mínimo bañador que apenas cubre su fisonomía ¿se pasó de sexy? Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Maripily Rivera ha comenzado este 2021 en uno de sus sitios favoritos -fuera de su natal Puerto Rico, claro está-, el paradisíaco Tulum. Y para saludar a los seguidores la escultural madre y empresaria se asomó a la red en un bikini (¿o trikini?) tan, pero tan minúsculo que casi inmediatamente encendió la polémica. El post apareció a horas tempranas del jueves y en él se observa a la boricua en un video caminando entre las palmeras con el sexy diseño de profundo escote y con los costados completamente descubiertos. "Buenos días con este diseño hermoso", acotó sencilla Rivera mencionado la marca del bañador. Inicialmente el video mostraba los comentarios de los usuarios en Instagram pero para la tarde estos habían sido anulados. Y es que mientras muchos admiraban el diseño, y obviamente a su portadora, otros se preguntaban si era demasiado. Otros de plano decían que ya era mejor salir "sin nada" encima. La doña redobló y posteriormente colgó más instantáneas luciendo la misma y provocativa prenda y remató con una sensual foto desnuda en la bañera. Image zoom Credit: IG/ Maripily Rivera Image zoom Image zoom Credit: IG/ Maripily Rivera Image zoom Credit: IG/ Maripily Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rivera se la ha pasado de lo más bien en Tulum, donde al parecer ha estado desde diciembre 30 cuando colgó su primer post desde México. Entre sus aventuras ha visitado parques ecológicos, probado un sensual baño de jacuzzi y practicado sus acostumbradas rutinas de ejercicio con impactantes pesas ¡Buena manera de comenzar el año!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Maripily Rivera enciende la polémica en las redes con su último bikinazo ¿es demasiado?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.