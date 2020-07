¡Maripily Rivera confirma su noviazgo con Miguel Arce! Pese a que la boricua tiene 43 años y el peruano 29, la diferencia de edad no ha supuesto ningún problema entre ellos. ¿Sabes qué es lo que más le gusta de él? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de los rumores acerca de su relación, Maripily Rivera y Miguel Arce confirmaron hoy que son pareja. La empresaria boricua no se escondió de las cámaras al ser sorprendida por Unimás y besó frente a ellas a su nuevo amor. “Asaltando cunas la Maripily”, comentaba en tono jocoso una de sus admiradoras. La modelo puertorriqueña tiene 43 años y el actor peruano, 29. Pese a que se llevan catorce años de edad, la diferencia parece no pesarle a ninguno de los dos. Al ser preguntada por la reportera si era su novio, ésta fue su respuesta: “Es mi todo, mi amigo, mi novio, mi enfermero, mi todo... ¿Verdad mi amor? Mi amante, mi todo”, dijo besándole en la boca. “Me viene a apoyar en el programa, me carga la maleta, siempre está pendiente de mí, para que tú veas, un caballero”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La persona que hizo de celestina y les presentó, fue el manager y publicista de Arce, Alberto Navarro, durante los retos de Guerreros 2020. Maripily no dudó un momento en compartir qué era aquello que más le gustaba de su nueva pareja: “Es muy caballeroso, siempre está pendiente de mi en todo, yo soy una persona muy fuerte de carácter y él me calma. En una relación debes buscar el que te de paz. Es como la otra parte que me faltaba”, aseguró con una sonrisa de oreja a oreja.

¡Maripily Rivera confirma su noviazgo con Miguel Arce!

