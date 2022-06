Maripily Rivera deja sin palabras a Adamari López: "Como el llorón de tu ex" La presentadora puertorriqueña no tuvo las mejores palabras para el ex de su compañera Adamari, del cual dijo de todo menos bonito sobre su participación en La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La estancia de Toni Costa en La casa de los famosos tiene más peso en el día a día de Adamari López de lo que pudiera creerse. Su programa, Hoy día, tiene un debate específico dedicado al reality donde ella tiene que opinar sí o sí de lo que pasa en el show de telerrealidad. Y no es precisamente un papel fácil para la puertorriqueña. Aunque ella trata de ser lo más objetiva posible y mantenerse al margen de cualquier polémica, hay situaciones complicadas que le tocan de lleno y a las que tiene que hacer frente sin querer. Esta semana ocurría algo que la dejaba entre la espada y la pared. La intervención de su colega Maripily Rivera en la conversación donde se debatía este tema se puso caliente. Su compatriota llamó "llorón" a Toni frente a una Adamari que se quedó fría. Adamari López y Maripily Rivera Adamari López y Maripily Rivera | Credit: IG/Maripily Rivera ¿Qué hizo la chaparrita ante esta incómoda situación? Por mucho que esté de acuerdo o no con lo que se diga al respecto, el bailarín es, ante todo, el padre de su hija, y solo por eso está evitando darle demasiado tiempo y opinión al asunto. "Todos los que están en la casa están bien conscientes de que están en la casa y están jugando su juego", dijo Adamari en este intercambio de pareceres entre ella, Chiquibaby, Maripily y Quique Usales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Están jugando su juego como el llorón de tu ex, que lo único que falta es que llore y que hable de Adamari para tener raiting el programa", soltó Rivera sin pelos en la lengua. Unas palabras a las que Adamari reaccionó de inmediato pero no contestando con una frase o una defensa, sino con una cara que lo dijo todo. Para algunos, su gesto fue de incomodidad al no gustarle el comentario de Maripily; otros, en cambio, dedujeron que estaba de acuerdo con esa afirmación pero que no puede posicionarse. Lo que es evidente es que la entrada de Toni en la casa le afecta de lleno a la también actriz, quien, sin ella quererlo, se ha convertido en protagonista dentro del reality al ser mencionada más de lo que se hubiese esperado por su expareja.

