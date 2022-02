El primer actor mexicano Mario Zaragoza de luto tras la muerte de su hijo de 14 años El intérprete de series como Soñarás o Las Juanas compartió la dolorosa noticia a través de un conmovedor escrito en sus redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana las redes del primer actor mexicano Mario Zaragoza daban a conocer una dolorosa noticia: el fallecimiento de su hijo de 14 años. El intérprete de series como Las Juanas, Soñarás, Lo que callamos las mujeres o Eternamente tuya, compartía una imagen del altar con algunos de los juguetes de su hijo y unos versos que transmiten un profundo dolor. "Ya se va para los cielos ese querido angelito. A rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio. Adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto. Por eso es que el angelito parece que está despierto", lee una parte del escrito. A esta publicación en su cuenta de Facebook le siguió otro mensaje que denota la pena y el malestar del artista ante el triste desenlace. "Pido perdón por todos mis errores. Necesito perdonarme. Necesito que me perdonen. Hoy la muerte me rodea, la enfermedad me rodea. La culpa debe dejar de atacar nuestra alma. Perdón y gracias por ese perdón. Gracias", escribió con gran pesar. Mario Zaragoza Mario Zaragoza | Credit: Mezcalent Colegas de profesión como Omar Chaparro, Kuno Becker y Liz Gallardo, entre otros, reaccionaron de inmediato con mensajes de condolencia. Desde la compañía de teatro Calypso Producciones, su equipo no solo se unió a la pena de su compañero Mario, sino que también solicitó ayuda económica para la familia en estos momentos tan complicados. "Nos unimos al gran pesar de nuestro querido amigo Mario Zaragoza y de toda su familia. Fer, su pequeño hijo, descansa en paz. Si está en sus posibilidades ayudar, siempre se agradecerá", comienza el mensaje de la empresa de teatro. Toda la fuerza del mundo para la familia Zaragoza en estos momentos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El primer actor mexicano Mario Zaragoza de luto tras la muerte de su hijo de 14 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.