Mario López de luto por la pérdida de un querido miembro de su familia El conductor Mario López lamentó la muerte de quien acompañó a su familia durante 13 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mario López se despidió este jueves para siempre de su fiel mascota, Julio César Chávez López, quien acompañó a s familia durante los últimos 13 años. El actor y conductor dio a conocer la triste noticia a través de una serie de fotografías compartidas en su cuenta de Instagram, con las que rindió tributo al pequeño bulldog francés que formó parte de su familia. "Un día difícil", escribió junto a las imágenes este jueves. "Después de 13 años tuvimos que sacrificar a Julio. Era un perro estupendo. Un perro es lo único en la tierra que te ama más de lo que se ama a sí mismo. Una vez que tienes un perro maravilloso, una vida sin uno, es una vida apagada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mario López Mario López | Credit: Mario López/Instagram El presentador del programa Access Hollywood agradeció al canino por los años compartidos, asegurando que fue sin duda el mejor perro y que compartió bellos momentos con sus hijos Gia Francesca, de 11 años, Dominic, de 8, y Santino Rafael de 2. "Julio…gracias, te amo y celebro tu vida con nosotros", agregó. La esposa del presentador Courtney López también lamentó la pérdida de Julio en sus redes sociales, en las que lo llamó su "primogénito". "Mi Julio. Mi Ono. Mi Julito. Mi primogénito. Nunca pensé que este día se llegaría y estoy completamente destrozada", escribió junto a varias imágenes acompañada del canino. "Corre libre con todos tus primos y ataca cuantas pelotas tu corazón lo desee. Creo que nunca superaré esto. Hasta que nos volvamos a ver… Te amo y gracias". La pérdida de Julio también fue sentida por la compañera de Mario, la presentadora Kit Hoover, quien expresó sus condolencias en los comentarios. "¡Nooooooooo! Enviándote abrazos apretados", escribió agregando un emoji de corazón rojo. Hijos Mario López children Hijos Mario López | Credit: Mario López/Instagram Así mismo, la viuda de Kobe Bryant, quien esta semana anunció que había agregado un miembro de cuatro patas a su familia, lamentó lo sucedido. "Lo siento mucho. Enviándote abrazos grandes. Te quiero", escribió Vanessa Bryant en los comentarios. Hace alrededor de cinco años, el actor confesó que tanto Julio, como su otro bulldog francés Márquez López, habían ayudado a su familia a conocerse mejor, creando recuerdos inolvidables. "Cuando me casé con Courtney, mis sueños de tener una familia de perros se convirtió en realidad al tener nuestro primer bulldog francés, Julio César Chávez López", reveló el actor a People en el 2017. "Mi familia y yo hemos aprendido demasiado sobre nosotros mismos al tener estos dos perros maravillosos durante estos años, hemos creado recuerdos que nos durarán toda una vida". Durante la pandemia, Mario agregó un nuevo miembro de cuatro patas a su familia, a quien llamó Oscar de la Hoya López, siguiendo la tradición de honrar a famosos y destacados boxeadores.

