Muere querido actor de la telenovela Soltero con hijas El querido actor mexicano Mario Discua, quien interpretó a Faribú, el portero de la telenovela Soltero con hijas, falleció este domingo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El querido actor mexicano Mario Discua, quien protagonizó el personaje de Faribú en la telenovela Soltero con hijas, falleció este domingo a los 79 años. La noticia ha sido confirmada por la prensa y por colegas e instituciones del mundo artístico y del periodismo, ya que Discua se desempeñó por años como periodista de espectáculos. Mario Discua Mario Discua | Credit: Isabel Lascurain/Facebook "@ANDIMexico comunica el fallecimiento del socio intérprete Mario Discua. Comentarista del programa @max_tpmoficial de @Radio_Formula, quien además actuó en varias telenovelas. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias", informó en Twitter la Asociación Nacional de Intérpretes de México. Por el momento se desconoce la causa de muerte del actor. Discua trabajó por muchos años en Grupo Televisa. Además colaboró con Maxine Woodside en el programa Todo para la mujer de Radio Fórmula y dio vida a personajes en telenovelas como Mi adorable maldición, Sueño de amor o Soltero con hijas. Woodside también se hizo eco del fallecimiento del actor en sus redes sociales. "Con mucha pena les comunico que murió Mario Discua. Mi amigo de muchos años y colaborador de mi programa. Te voy a extrañar mi querido Marito. Eras como mi apuntador. Con tu memoria privilegiada te acordabas de todo. Vuela alto mi querido Marito. Y descansa en Paz", escribió la conductora. El periodista de espectáculos Gil Barrera también lamentó la partida de Discua. "De mi querido Mario Discua aprendí muchas cosas; su facilidad para sacar las notas más duras, los chismes más sabrosos y su generosidad para apoyar a quien lo necesitara. Tuve suerte de ser su amigo y escuchar sus consejos", sostuvo. Barrera comunicó que al actor lo despedirán este lunes en la funeraria Gayosso Félix Cuevas, en la Ciudad de México. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado mes de enero Univisión estrenó Soltero con hijas, la comedia romántica protagonizada por Gabriel Soto, Vanessa Guzmán e Irina Baeva, donde Discua, en el personaje de Faribú, hacía del portero y guardia del edificio donde vive Nicolás, personaje interpretado por Soto.

