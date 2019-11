Esta es la mujer que conquistó el corazón del actor Mario Cimarro By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La modelo es finalista de Miss Eslovaquia 2015 y actualmente vive en Paraguay. Echa un vistazo a algunas de sus mejores fotos en las redes sociales. Empezar galería Nuevo amor Image zoom IG/Mario Cimarro El actor Mario Cimarro tiene una nueva novia y se llama Broni. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Celebrando Image zoom IG/Bee La pareja se disfrazo para Halloween este año. 2 de 11 Applications Ver Todo Selfie Image zoom IG/Bee “Me he dado cuenta que las primeras cuatro letras de la palabra paraíso son las primeras cuatro letras de la palabra Paraguay ❤️… , es coincidencia?😍”, compartió la modelo. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Muy cariñosos Image zoom IG/Bee La pareja no podía quitarse las manos de encima. 4 de 11 Applications Ver Todo Aventureros Image zoom IG/Bee A la pareja le encanta divertirse. 5 de 11 Applications Ver Todo ¿A dónde te diriges Broni? Image zoom IG/Bee Parece que le gustan las cosas buenas ya que está tomando fotos dentro de un Porsche. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Su gato Image zoom IG/Bee Ella compartió una selfie con su gato Caramelo. 7 de 11 Applications Ver Todo Su sobrino Image zoom IG/Bee La joven de 27 años también comparte fotos de sus seres queridos. 8 de 11 Applications Ver Todo Muy relajada Image zoom IG/Bee La modelo parece estar muy relajada en el Cerro Acahay en Paraguay. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement La buena vida Image zoom IG/Bee A Broni le encanta tomar fotos en la playa. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View image Esta es la mujer que conquistó el corazón del actor Mario Cimarro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.