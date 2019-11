El corazón de Mario Cimarro tiene dueña: conoce a su joven novia El protagonista de exitosas telenovelas como Pasión de gavilanes y El cuerpo del deseo acaba de entregarle el anillo de compromiso a su pareja: una guapa modelo eslovaca mucho más joven que él. ¡Te la presentamos! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Durante muchos años Mario Cimarro fue uno de los galanes de moda de la televisión de habla hispana gracias a los exitosos melodramas que protagonizó para diferentes empresas, entre ellos Gata salvaje (2002), Pasión de gavilanes (2003) y Mar de amor (2008), entre otras. En el último lustro, sin embargo, el reconocido galán cubano se ha mantenido alejado de las telenovelas. Hace tan solo unos meses el intérprete de 48 años hizo su esperado regreso a la televisión como miembro del jurado de Baila conmigo Paraguay, la versión paraguaya del exitoso formato Bailando por un sueño de Televisa que aún sigue al aire en el citado país. Precisamente en este exitoso show Cimarro sorprendió a todos al presentar oficialmente semanas atrás a la mujer con la que se está dando una nueva oportunidad en el amor. Se trata de Broni, una bella joven de origen eslovaco que se dedica desde hace varios años al mundo del modelaje y que actualmente se encuentra acompañando a Mario durante su estadía en Paraguay. “Les presento a la mujer de mi vida”, anunciaba el actor hace unas semanas en el programa de televisión mientras presumía de la compañía de su guapa novia. Broni, que tiene cerca de 40 mil seguidores en Instagram, no habla español por lo que ambos se comunican en inglés, idioma que los dos dominan a la perfección. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según han informado medios paraguayos la modelo tiene apenas 27 años, por lo que se llevaría algo más de 20 años de diferencia con el actor cubano ya que Mario tiene 48. El noviazgo entre ambos va tan en serio que Cimarro ya le entregó el anillo de compromiso, como prueban los últimos vídeos que publicó el actor en Instagram. “Llega un momento, después de buscar a fondo, su alma, mirar, viajar, hablar, mirar a los ojos, detenerse, meditar y celebrar, de comprometerse ¡especialmente si ella dice que sí!”, escribió el que fuera galán de la exitosa telenovela El cuerpo del deseo recientemente en sus redes sociales. ¡Muchas felicidades parejita! Advertisement EDIT POST

