Mario Cimarro enseña sus abdominales y enloquece a los fans de Pasión de gavilanes Mario Cimarro demuestra que se mantiene en perfectas condiciones físicas desde que hizo Pasión de Gavilanes 1. Mario Cimarro demuestra que se mantiene en perfectas condiciones físicas desde que hizo Pasión de Gavilanes 1, hasta ahora que recién se ha estrenado la segunda parte de la popular telenovela colombiana. A pesar de que Cimarro llega a Pasión de Gavilanes 2 con 50 años, la verdad es que no tiene nada que envidiarle al muchachito que protagonizó el papel de Juan Reyes Guerrero cuando solo tenía 32 años. El actor cubano publicó en sus redes sociales una foto donde deja al descubierto todo su abdomen, y junto a ella compartió un hermoso poema. "Conexiones de golondrinas, / vínculos de águilas que hablen. / Poemas nacidos de plumas, y de pechos cantores. / Rima planeando sobre vastos confines, / Poemas y aves, parejas excelsas / viajando hacia algo sublime", dice el poema. Quienes han seguido a Cimarro durante todo el trayecto de su carrera actoral, no pudieron dejar de comentar y celebrar su espectacular figura. "Pero pasión... La pasión es de gavilanes!!! 🙌🙌", "¿Cómo se puede ser tan irresistiblemente guapo?", "Gracias por un Juan Reyes cada día mejor, no sólo físicamente, sino como persona!!!", "Mario me encantas, y en la serie estás sublime qué buen actor eres y además guapo", "Siempre Juan Reyes!! Que tengas un feliz día!! 🇪🇸", le dijeron los fans.

Mario me encantas, y en la serie estás sublime qué buen actor eres y además guapo", "Siempre Juan Reyes!! Que tengas un feliz día!! 🇪🇸", le dijeron los fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cimarro ha vuelto junto a Danna García, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown con la nueva temporada de Pasión de gavilanes, que salió al aire este 14 de febrero. "Creo que regresar con Pasión de gavilanes es un reto grande porque hay mucha expectativa y lo que va a ver el público esperemos que sea lo que la gente quiere ver", dijo García a People en Español. Pasión de gavilanes Protagonistas de Pasión de gavilanes 2 | Credit: Mezcalent Por su parte, Klauss explicó a la revista que esta segunda temporada "es diferente a la primera temporada, pero está la esencia porque la familia para mí es la esencia de Pasión de gavilanes, el cómo viven estas historias las parejas y la familia los Elizondo y los Reyes juntos, cómo se compenetran y cómo se meten en la vida del uno y del otro, entonces me parece mágico porque estamos todos involucrados en las historias de todos".

