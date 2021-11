Mario Cimarro celebra tres años de amor con su pareja ¡y la confunden con Danna García! El protagonista de Pasión de gavilanes 2 felicitó a su pareja con una romántica foto que causó furor por el parecido de su compañera con Norma, el personaje de Danna en la serie. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El sueño de millones de espectadores se ha cumplido. El elenco principal de Pasión de Gavilanes ha dicho sí a la segunda parte y ya están manos a la obra. Una petición que llega casi 20 años después con toda la ilusión y entrega de sus protagonistas. Mientras en el set ya lo están dando todo, fuera también tienen asuntos pendientes que celebrar. En el caso de Mario Cimarro, su tercer aniversario con su novia Bronislava, a quien felicitó con una romántica poesía junto a una foto de ambos. "Porque de eso se trata. De esto se vive. De esto se come y se bebe, de esto se duerme y se sueña. Se trata de otoños como este de olores hechos hojas, de palabras hechas tú, ¡tres años!", le escribió a su chica enamorado. La amorosa foto causó furor entre sus seguidores quienes, por un momento, identificaron a la mujer de la foto como Norma, es decir, el personaje de Danna García en la serie. "¿Soy la única que pensó que era Norma?", "Ja Ja Ja, ¡se buscó una igual a Norma!", escribieron algunos en divertidos comentarios. Danna García y Mario Cimarro Danna García y Mario Cimarro | Credit: Mezcalent (x2) Pues no, no es Norma ni Danna, es su pareja de origen eslovaco que se dedica desde hace varios años al mundo del modelaje y que en estos momentos se encuentra acompañando a Mario en Colombia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Les presento a la mujer de mi vida", gritó el actor al mundo al inicio de su romance en un programa de televisión. Tres años de amor y complicidad en el que la diferencia de cultura y edad (ella es 20 años menor), no ha sido un problema, sino todo lo contrario. Broni es uno de los grandes apoyos de Mario en estos momentos en los que enfrenta de nuevo al personaje de su vida, Juan Reyes, en Pasión de Gavilanes 2, el regreso más esperado de los últimos tiempos en televisión. ¡Felicidades a los dos!

