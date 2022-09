¡Mario Cimarro celebra el primer mes de su bebé con esta hermosa sesión de fotos! ¡Parece increíble que ya haya pasado un mes desde el nacimiento de la hija de Mario Cimarro y Broni Gregus! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Parece increíble que ya haya pasado un mes desde el nacimiento de la hija de Mario Cimarro y Broni Gregus! Por eso el actor de Pasión de gavilanes ha querido celebrar esta fecha con una hermosa sesión de fotos junto a su pequeña Briana y su pareja. En las hermosas fotos los nuevos padres lucieron los mismos conjuntos floreados que su hija, a quien cargan en brazos de la forma más tierna. ¡Se nota que ambos están enamorados de la bebita! Pero Cimarro quiso acompañar las imágenes con una reflexión sobre el nombre de su hija, que no eligieron por pura casualidad. "En tu primer mes hablaremos de tu nombre. Briana... tiene facilidad de hacer amistades debido a su gran simpatía. Es inquieta, entusiasta, curiosa y observadora. Su fortaleza interior, la perseverancia para conseguir objetivos, la constancia, la voluntad y la seguridad en sí misma la definen como virtuosa, fuerte y noble. Tiene una imagen sofisticada, pero alegre", aseguró el actor cubano. "Con una alegría infinita tu papá y mamá celebramos tu primer mes de cumpleaños!… Por cierto, no me hagas caso cuando te hablo ininteligiblemente y en confusos sonidos casi siempre acompañado de una gran sonrisa, lo importante es que me doy cuenta rápido y te comienzo ha hablar normalmente!", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja ha recibido muchísimos mensajes tras compartir este hermosas fotos con su pequeña. "Qué preciosidad de foto! Muchas gracias, por compartir con tu gente"; "qué dulzura desprende la imagen familiar 😍 Feliz primer mes de vida Briana"; "preciosa imagen!! Desprende mucha felicidad @mariocimarro ❤️"; "por favor 😍😍 que bella foto familiar"; "qué bellos con su princesa que Dios los bendiga siempre ❤️❤️❤️", les dijeron. La pequeña Briana llegó al mundo el pasado 31 de agosto, una fecha que marca sin dudas uno de los días más importantes en la vida de Cimarro. "Briana, tú también harás los días brillar y el corazón del tiempo sin medida, medirse a sí mismo en tu luz", le dejó saber el orgulloso padre.

