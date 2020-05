El galanazo Mario Casas y su twerking que enloqueció a sus fans El actor español mostró un talento nunca antes visto en un divertido video junto con uno de sus hermanos. ¡Míralo aquí! By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El guapísimo actor español Mario Casas sorprendió a sus más de 6 millones de seguidores en las redes sociales al compartir un video bailando al estilo twerking junto a su hermano Óscar. En el clip de unos 20 segundos, el actor simula que va a golpear a su joven hermano cuando sorprendentemente cambia de opinión y comienza a mover las caderas al ritmo de reggaeton del tema “Rakataka aventura”, del DJ Matías Mareco. Su hermano de 21 años que también es actor le sigue el juego y se ríen ante la divertida ocurrencia. "¿Ese twerk de quién lo has aprendido?", le preguntó su hermano en uno de los comentarios. “Día 58”, fue el mensaje con el que Casas acompañó el video con la graciosa coreografía que tiene 6.7 millones de reproducciones y más de 104,000 comentarios en menos de 48 horas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Casas, conocido por su protagónico en la película Tres metros sobre el cielo, ha mantenido a sus seguidores entretenidos durante la cuarentena publicando fotografías sobre cómo se la está pasando en su hogar tomando café en compañía de su perrito. Los dos hermanos, además de ser compañeros de baile, han compartido set en la serie de televisión Instinto donde el mayor de los Casas interpreta a un exitoso y adinerado empresario que tiene a un hermano autista. Casas sin duda se encuentra en un excelente momento en su carrera. Es el protagonista junto al actor Javier Gutiérrez de la película Hogar, un thriller que se estrenó en Netflix el pasado 25 de marzo, dirigido por los hermanos David y Alex Pastor.

Close Share options

Close View image El galanazo Mario Casas y su twerking que enloqueció a sus fans

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.