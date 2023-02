El conmovedor mensaje de Mario Andrés Moreno a su esposa Bárbara Bermudo: "Mi guerrera valiente" El periodista compartió un emotivo testimonio después de que su mujer contara la pesadilla que ha vivido con la enfermedad de los implantes mamarios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de mucho tiempo de silencio tratando de entender y resolver qué le sucedía, Bárbara Bermudo por fin reconoció en sus múltiples síntomas que padecía la enfermedad de los implantes mamarios. Entre lágrimas, la periodista se animó a contar su historia al mundo con el fin de poder ayudar a otras mujeres que hayan pasado por lo mismo. Un mensaje en el que mostró su vulnerabilidad, su dolor y el sufrimiento durante todos estos años, que ha sido apoyado y aplaudido por su gran cómplice en esta aventura de vivir: su esposo Mario Andrés Moreno. El comunicador colombiano compartió unas conmovedoras palabras dirigidas a la madre de sus hijas, a la que considera, a partir de ahora, un canal decisivo para aquellas personas que estén experimentando lo mismo. Bárbara Bermudo y Mario Andrés Moreno Bárbara Bermudo y Mario Andrés Moreno | Credit: IG/Mario Andrés Moreno "Mi guerrera valiente, agradezco a cada uno de ustedes por los hermosos mensajes. Es un momento clave de tomar pasos de FE y ponerse en las manos de Dios para buscar la sanidad, así que Barbara será para todas ustedes una aliada incondicional, lo vivimos por estos años en la intimidad de nuestra familia y ahora es el momento de ayudar a muchas que también lo necesitan", respondió al video publicado por la conductora. Además, Mario hizo su propia publicación en redes, destacando la triste realidad que rodea a una "industria millonaria", que está destrozando las vidas de muchísimas mujeres. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Explicó que se trata de "un tema que muy pocos quieren hablar y menos enfrentarse a una industria multimillonaria con 'demasiado poder', desafortunadamente las mujeres están viviendo un verdadero calvario por los síntomas relacionados a los implantes mamarios", añadió. A pesar del desagradable episodio, Mario está convencido que su esposa lo empleará para servir de "vocera para alentar a muchas mujeres a poder encontrar solución como ella, con la confianza en Dios y en las manos del extraordinario David Ranking, que dejó su carrera de implantar y solo se dedica a explantes como debe ser, no puedes servir a dos Dioses", concluyó. Bárbara ha recibido el apoyo y el cariño de todo el mundo, especialmente de quienes, como ella, han sufrido el mismo pesar. Entre ellas, Michelle Renaud y Giselle Blondet, ambas explantadas. La que fuera presentadora de Primer Impacto se recupera en casa con el apoyo, el cuidado y todo el amor de los suyos y, por supuesto, la lluvia de mensajes de quienes la admiran y siguen. ¡Pronta recuperación!

