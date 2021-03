Close

“Después del susto, agradecido a Dios por otra vuelta al sol”: Así celebró Mario Andrés Moreno su cumpleaños Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El esposo de Bárbara Bermudo, Mario Andrés Moreno, vivió hoy sin duda su cumpleaños más especial en familia, después de que el coronavirus le provocara una grave neumonía por la que tuvo que permanecer una semana hospitalizado. El televisivo colombiano compartió su experiencia en un video hace un par de días, en el que relató que: "me empecé a sentir mal después de unos días de estar trabajando sin descanso. Empecé a sentir falta de respiración, un poco de frío en el pecho en los estudios. Decidí venir al médico por prevención y me llevé la gran sorpresa de que tenía neumonía. Una vez que te ingresan, empieza el temor, empiezan las dudas, el miedo a lo desconocido". Pero el famoso periodista por fin venció a la COVID-19 y su esposa compartió el video más emotivo del momento exacto en el que ella pasó por él al abandonar el hospital: Feliz tras su recuperación, sin duda su cumpleaños tuvo hoy un sabor a renacimiento, a segunda oportunidad, y el festejado compartió una serie de hermosas fotografías en las que se le veía feliz, rodeado de su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este cumpleaños lo he celebrado ¡uff! más de lo normal como bisiesto. Después del susto agradecido a Dios por otra vuelta al sol, gracias de corazón por tantas lindas manifestaciones de cariño hacia mi y hacía mi familia . El doctor dijo que necesitaba unas calorías, pero a mi Bárbara se le pasó la mano, ¿no creen?", bromeó posando frente a dos grandes pasteles. Su esposa también quiso felicitarle desde sus propias redes con un lindo retrato de la pareja en el que ambos lucen la mejor de sus sonrisas. "Feliz cumpleaños amor mío. Pero más que tu cumpleaños, celebro hoy tu vida. Juntos vamos a transformar este día y a hacerlo inolvidable. Deseo de todo corazón que quede marcado en nuestra memoria para siempre. Mereces todo lo mejor que existe en este mundo. ¡Felicidades, mi amor! Te amamos mucho", escribió su enamorada esposa, que sin duda durante los últimos días pensó que podría perderlo víctima de la enfermedad. ¡Muchas felicidades!

