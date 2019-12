Marina de Tavira se pronuncia tras su romance con Diego Luna Marina de Tavira fue cuestionada sobre la relación sentimental que mantiene con Diego Luna. La actriz de la película Roma es determinante en sus respuestas. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos meses, salió a la luz una imagen donde Marina de Tavira y Diego Luna estaban dándose un beso en los labios. La actriz concluyó su relación sentimental con Rafael Sánchez Navarro y comenzó un romance con el protagonista de la película Rogue One: A Star Wars Story. Por primera vez, la nominada al Oscar reaccionó ante las especulaciones al respecto. RELACIONADO: Esto es lo que piensa Marina de Tavira de Yalitza Aparicio Image zoom “Siempre he pensado que la vida del actor es muy pública pero porque su trabajo es así porque siempre es algo que su trabajo está expuesto a los ojos de los demás, es su naturaleza, pero el trabajo”, explicó De Tavira a los medios de comunicación. “Otra cosa es la vida, y son dos cosas diferentes; y, pues, ahí va uno librándola en ese camino”. Para la intérprete de Sofía en la película Roma considera que ser una figura pública no implica exponer detalles de la vida personal y esos deben guardarse en el ámbito de lo privado. Además, aseguró que ama su profesión y la desarrolla con amor sin importar que la fama llegue y sorteando todos los retos que implica involucrarse en un trabajo de esta naturaleza. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Cuando uno decide ser actor, no escoge necesariamente por una vida pública o por algo tan efímero como llamamos la fama, a veces llega a veces no, siempre he pensado que es momentánea”, comentó. “Siempre he pensado que quiero ser actriz y me he construido como actriz y si de pronto llegan estos momentos, llegan, y como llegan también se van”. Marina de Tavira dejó claro que no pretende dar ningún detalle sobre la relación sentimental que mantiene con Diego Luna. Advertisement

Marina de Tavira se pronuncia tras su romance con Diego Luna

