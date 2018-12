Zuria Vega responde si su hermana Marimar tiene nuevamente una relación romántica con Adrián Uribe

Los rumores de que Marimar Vega, quien ha vuelto a la soltería tras su divorcio de Luis Ernesto Franco, retomó su antiguo romance con Adrián Uribe son constantes. Frente a esto, Zuria Vega despejó la duda de lo que sucede en el corazón de su hermana.

“No voy a hablar del tema porque ni sé de qué me están hablando y luego me ponen aquí en jaque”, advirtió Zuria Vega a los medios de comunicación. “No, no es cierto [que Marimar y Adrián Uribe hayan retomado su romance], pero no voy a hablar de eso”.

La actriz aseguró que Marimar disfruta ahora de su libertad sentimental en Estados Unidos, donde vive actualmente. Por lo tanto no cree que esté al tanto de los rumores sobre ella.

“Mi hermana está en Los Ángeles viviendo feliz, creo que ni se entera de estos rumores”, agregó.

Respecto a su embarazo de cuatro meses, la protagonista de la telenovela Mi marido tiene familia confesó que este nuevo bebé sí le ha traído más molestias durante el periodo de gestación con respecto a su primogénita. Además, dejó claro que su marido, Alberto Guerra, y ella han decidido no tener más hijos.

“Me ha ido muy mal, muchas náuseas, pero vale la pena. Ha sido muy diferente que con Lúa, ya pronto sabremos el sexo, pero agradecida de que todo venga bien con mi bebé. Feliz, esperándolo con muchas ganas”, confesó. “Nos quedamos con dos, ya cerramos la fábrica”.

Zuria Vega dijo que le toca a su marido hacer el proceso pertinente para que no haya más retoños.

“La cierra el señor [Alberto Guerra], le toca, ¿no? Ya nosotras parimos, vomitamos, nos tomamos pastillas durante no sé cuántos años”, concluyó.