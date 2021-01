Close

Marimar Vega y Horacio Pancheri terminan su romance La información de la ruptura la dio a conocer la propia actriz mediante un conmovedor mensaje. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras más de un año de relación sentimental, Marimar Vega y Horacio Pancheri terminaron su romance. Fue la propia actriz la encargada de dar a conocer la separación. Image zoom Credit: Instagram / Horacio Pancheri "Este mensaje es para comunicar que tome la decisión de terminar mi relación con Horacio, convencida de que lo mejor es tomar caminos separados", reveló Vega en su cuenta de Instagram. "Ojalá que algún día podamos vivir estos difíciles procesos personales sin publicaciones machistas que fomentan y perpetúan la cosificación y nulificación de la mujer". RELACIONADO: Marimar Vega estalla contra críticas por un error de su novio Horacio Pancheri La protagonista de la película La boda de Valentina advirtió que "por mi parte sólo puedo decir que estoy en un mejor lugar enfocada en procurar lo mejor para mi vida". Sin embargo, no dio más detalles sobre las razones de su ruptura. Además, ha mostrado imágenes y videos donde se puede apreciar que se encuentra en la playa vacacionando. Image zoom Credit: Instagram/Marimar Vega "Hasta rotos somos arte en los ojos correctos", Horacio Pancheri Por su parte, Horacio Pancheri no se ha pronunciado al respecto. Lo único que comentó en una de sus historias de Instagram fue que "hasta rotos somos arte en los ojos correctos". Acompañó este mensaje con una imagen de un jarrón roto. Además, en los últimos días ha posteado imágenes donde se encuentra disfrutando de buenos momentos en compañía de amigos. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien se rumora que la ahora expareja no quedó en buenos términos, en la cuenta de la actriz aún continúan imágenes con su Horacio Pancheri, su ahora exnovio, quien sí borró las fotografías donde aparecía al lado de Marimar Vega. Las especulaciones alrededor de la ruptura son muchos. Quizá, más adelante, se revelen las razones de esta separación.

