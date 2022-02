Marimar Vega tuvo despedida de soltera por su próxima boda Sé testigo de la despedida de soltera de Marimar Vega que está próxima a contraer nupcias por segunda ocasión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los rumores de que Marimar Vega se casa en los próximos días se han acrecentado a partir de que se dieron a conocer imágenes de la despedida de soltera de la actriz. En dicho evento, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en un lujoso hotel de la Ciudad de México, estuvieron presentes diversas amigas de la protagonista de la telenovela Amor cautivo. "Siempre les presumo que de las cosas más valiosas que tengo en la vida son ¡¡¡mis amigas!!!", escribió Vega en su cuenta de Instagram. "Ayer me hicieron una sorpresa tan tan hermosa que ¡me sacaron las lágrimas! Las amoooo ¡no puedo explicarles lo privilegiada que me siento de tenerlas en mi vida". Así, la intérprete de Gabriela Gaby Albarrán en la serie El juego de las llaves disfrutó de un momento muy especial que, tal como mencionó, fue un evento con el que la sorprendieron sus colegas y amigas Patricia Garza y Rossana Nájera, como un previo a su llegada al altar por segunda ocasión con su actual pareja sentimental Jerónimo Rodríguez. Marimar Vega: Cortesía de Pantaya - Elige a tu Bello 2021 Credit: Cortesía de Pantaya SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En las imágenes y video que la famosa dio a conocer se puede apreciar un salón con una pared negra decorada con círculos de diversas figuras multicolores. También hay globos de colores varios y un letrero escrito con luces que dice "futura novia" y son el marco de un gran jacuzzi donde todas las presentes disfrutaron de un buen momento. Para dormir, se pueden unos tipis y diversos detalles indios como parte de los ornamentos. Además, hay otra habitación, de enormes ventanales, con un bar, un comedor y asientos colgantes de colores; entre las que se encuentran las actrices Adriana Louvier, Marcela Guirado y Macarena Achaga, entre otras. Las que no pudieron asistir fueron su hermana Zuria Vega y Maite Perroni, según informó Nájera en la misma red social. Se ha mencionado que la boda de Marimar Vega será algo privado con sus amigos cercanos y se desconoce el lugar donde será la ceremonia matrimonial. Se espera que en estos días se den a conocer mayores detalles al respecto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Marimar Vega tuvo despedida de soltera por su próxima boda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.