Marimar Vega denunció robo antes de la Navidad Una triste experiencia vivió Marimar Vega poco antes de la Navidad; fue la actriz quien dio a conocer lo ocurrido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien la Navidad es una época de felicidad y para celebrar, no está exenta de momentos desagradables y la delincuencia no respeta ninguna fecha especial. Ello quedó demostrado con lo ocurrido a Marimar Vega, quien, justo antes de Nochebuena, fue víctima de un robo, cuando quiso realizar un envío de un paquete a través de una servicio de entrega que se solicita de manera digital, tal como la propia actriz lo dio a conocer. "Hoy en la mañana utilicé la aplicación de Rappi para que recogieran un paquete. Lo recogieron y después cancelaron el pedido", reveló Vega en una historia que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Lo cual quiere decir ¡que me lo robaron!". La protagonista de la película La boda de Valentina intentó solucionar el asunto y buscó ayuda directamente con el personal de la dicha aplicación; sin embargo, no pudo lograr ninguna clases de apoyo pese a todos sus esfuerzos; por el contrario, la empresa se deslindó por completo de la situación. Marimar Vega Marimar Vega | Credit: IG/Marimar Vega SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Llevo dos horas aproximadamente tratando de que me respondan y alguien me explique dónde está mi paquete y nadie me contesta ni me da una solución", advirtió. "Conclusión me robaron. Y no se hacen responsable". Marimar Vega Hasta el momento, Marimar Vega no ha mencionado que logrará solucionar lo ocurrido con dicho hurto. De hecho, ha preferido dejarlo atrás y se mostró muy feliz celebrando la Navidad en compañía de su esposo y otros seres queridos. Ahora, dio a conocer que regresó a sus diversos compromisos profesionales y, además, tuvo tiempo de convivir con su familia y amigos.

