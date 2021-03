Marimar Vega disfruta de la soltería y causa furor con foto en bikini En un paradisiaco lugar, Marimar Vega parece disfrutar de pasar tiempo a solas y lo demuestra con sensual imagen. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sin duda, Marimar Vega sabe muy bien cómo sumar más votos para coronarse como una de las figuras de Bellos 2021 de People en Español. La actriz posó muy sensual con un bikini combinado con braga rosa y top negro; está descansando en un camastro y tiene como fondo un claro cielo azul. "Hola... vida bonita", escribió para acompañar la imagen que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Esta sexy fotografía causó reacción inmediata entre los cibernautas, quienes no dudaron en mostrarle su admiración a través de halagadores mensajes que hacen referencia a los atributos físicos de la protagonista de la película La boda de Valentina. "¡Qué bellezaaa de foto! Y tú ¡más y más!"; "Si que eres bonita; disfruta mucho de ese paraíso. Lindo viernes guapa"; "Que bonita y que hermoso lugar"; "Todo un ángel. Eres bellísima Marimar", y "¡Qué linda", fueron algunos de los comentarios. Otras personas quisieron dedicarle mensajes más extensos. marimar-vega.jpg Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Que tengas un gran y excelente viernes lleno de cosas muy buenas y hermosas; así como, buenas energías y cosas positivas", escribió un usuario. "Super guapa. Te sigo desde hace poco y sigo a muy pocas personas. Me encanta tu esencia y eres excelente actriz", expresó una internauta. "Pero que hermosa eres Marimar. La foto es súper bonita", dijo un fanático. "Wow Marimar Vega. Eres la maravilla de la creación; siempre tu buena vibra da energía para ser guerrera y luchadora como tú", agregó otro seguidor. Como se puede apreciar, Marimar Vega está disfrutando de su soltería tras haber anunciado, el pasado 27 de enero, el término de su relación sentimental con Horacio Pancheri.

