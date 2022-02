¡Marimar Vega se casó! Así fue su romántica boda en el Puerto de Acapulco La actriz de El juego de las llaves dio el 'Sí, acepto' en una ceremonia de ensueño a su ya esposo Jerónimo Rodríguez. ¡Mira las primeras imágenes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor ha llegado de lleno a la vida de Marimar Vega, tanto es así, que este fin de semana la actriz se casaba con su pareja Jerónimo Rodríguez en Acapulco. Después de su ruptura con Horacio Pancheri en enero del 2021, la intérprete de Eternamente tuya se mantuvo muy privada en lo que a su vida sentimental se refiere. Sin embargo, poco después Cupido volvió a llamar a su puerta y su relación ha culminado con un romántico enlace frente al Puerto de esta localidad cuyas imágenes ya han llegado a las redes sociales llenas de corazones. Algunos de los invitados a la ceremonia, tales como Omar Chaparro, Rossana Nájera o Zuria Vega, hermana de la novia, dejaron constancia del evento en Instagram con fotos y videos que captaban la preciosa unión. Marimar Vega Marimar Vega y Jerónimo Rodríguez | Credit: IG/Omar Chaparro Marimar Vega Marimar Vega | Credit: IG/Marimar Vega La novios lucían felices y de lo más enamorados en esta boda civil al aire libre. Marimar llamó especialmente la atención por su original vestido en un tono rosa pálido ceñido y con volantes en la parte de la falda. Para la ocasión, el novio también eligió tonalidades claras para su traje de chaqueta, el cual iba de lo más acorde con el de su ya esposa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata del segundo matrimonio para Marimar, quien anteriormente ya estuvo casada con el también actor Luis Ernesto Franco durante tres años. Días antes de unirse a su actual marido, sus amigas la sorprendieron con una despedida de soltera inolvidable que compartió agradecida en sus redes. "Siempre les presumo que de las cosas más valiosas que tengo en la vida son mis amigas. Y ayer me hicieron una sorpresa tan, tan hermosa ¡que me sacaron las lágrimas! Las amoooo, ¡no puedo explicarles lo privilegiada que me siento de tenerlas en mi vida!", expresó feliz. Muchísimas felicidades y... ¡qué vivan los novios!

