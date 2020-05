Marimar Vega reveló que perdió un bebé Marimar Vega abrió su corazón al confesar que había sufrido la pérdida de un bebé ¿cómo ocurrió y cuándo? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En mayo de 2018, Marimar Vega y Luis Ernesto Franco anunciaron su separación tras dos años de matrimonio. Si bien, los actores fueron quienes dieron a conocer la noticia, nunca mencionaron que habían estado a punto de ser padres. Fue la protagonista de la película La boda de Valentina quien reveló públicamente haber perdido un bebé de su entonces esposo. “Cuando me casé [con Luis Ernesto Franco] lo contemplé [ser madre], lo intenté, después perdí un bebé”, confesó Vega en una videollamada que realizó con su amiga Rossana Nájera en su cuenta de Instagram. “Esa es otra cosa, que todo el mundo pierde bebés, cuando nadie se atreve a hablar de eso”. RELACIONADO: ¿Marimar Vega en problemas de infidelidad con Horacio Pancheri? Image zoom La actriz dio a conocer que congeló sus óvulos hace un tiempo; sin embargo, aún no está convencida de querer ser madre. Lo único que tiene muy claro es que le interesa tener hijos en familia porque no le gustaría criar a un niño sola. “No me acuerdo, nunca, haber estado clarísima en querer ser mamá. De hecho al día de hoy, no sé qué quiero. Ya sé que tengo 36 años, no es como que tengo 20 y tengo que seguir dudando”, advirtió. “Siempre he dicho que no quiero ser mamá, por decisión, mamá soltera. Si en algún momento decido ser mamá, se me antoja el plan familiar. Yo crecí en una familia, soy muy familiar”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marimar Vega asegura que cuando “me divorcié” había decidido “que no quería más tener hijos”, pero su relación sentimental con Horacio Pancheri le ha hecho reconsiderar el tema. Pese a ello, asegura que no se sentirá menos mujer si nunca fuera madre. “Luego, obviamente, empiezas otra vez a tener una relación y empiezas a creer en formar una familia, etc.”, mencionó. “A mí no me va a hacer menos, en este caso que Zuria por ejemplo, que ella sea mamá y yo no”.

