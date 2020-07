¡Marimar Vega molesta ante los comentarios hirientes de las fans de Horacio Pancheri! "Cuando mi novio comparte una foto mía en sus redes, las agresiones por parte de mujeres son infinitas", se lamentó la actriz. Las críticas por parte de las fans del argentino son demoledoras. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todo surgió a raíz de la última foto que Horacio Pancheri posteó junto a Marimar Vega. Una inocente selfie del atractivo actor, en la que su novia le besaba en la frente, desató la furia de las enamoradas del argentino, quienes la tienen tomada con la actriz de Lo Que Callamos Las Mujeres. “Ay qué rico beso”, escribió el actor bajo esta foto con su enamorada. Pero los comentarios más detractores de las fans del actor no se hicieron esperar: “Como cuando te besa tu abuelita”, escribió una; “Parece la mamá de Horacio, se ve mayor a su lado”, dijo otra; “qué pareja tan dispareja, no match”, comentó otra más. También hubo quien salió en defensa de la actriz: “Qué rico beso, muchas lo quisieran dar ellas, por eso escriben tantas tonterías”, dijo dando a entender que es la envidia lo que motiva esos duros comentarios. Obviamente, Marimar Vega está consciente de las haters en las redes de su novio y hoy sorprendió con este conmovedor mensaje: “Comparto esto, no porque me afecte a mí directamente, porque afortunadamente llevo muchos años trabajando en mí y en mi valor y para nada está puesto en esas cosas. Lo comparto porque me duele mucho ver como no hemos aprendido nada, cada vez q mi novio comparte una foto mía en sus redes las agresiones por parte de mujeres son infinitas”, se lamentó. “¿Cómo las mujeres pueden seguirse expresando así de las mujeres? ¿Cómo seguimos pensando q decirle a alguien “vieja”, “fea”, “gorda”, etc. sigue estando bien o normal?”, preguntó a sus seguidores. “NO, no está bien, no está normal la agresión de ningún tipo. Dejemos de aceptar este tipo de comportamiento. Y repito, no lo pongo porque hagan algún tipo de daño a nuestra relación, lo expongo porque no quiero seguir siendo parte de “NORMALIZAR” las faltas de respeto de un ser humano a otro”, finalizó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de los famosos poniéndose de su parte no se hicieron esperar. “La gente escribe lo que lleva en su corazón”, escribió Bárbara de Regil. Su amigo Omar Chaparro y su esposa, Lucy, también apoyaron a su querida amiga: “Que ladren los perros, Vd. pero p’adelante”, dijo el actor; “Amiga hermosa, tú eres luz, paz y amor, los queremos. ¡De lo que hay en el corazón, habla la boca!”, escribió su esposa. Otras celebridades como Rossana Nájera, Andy Escalona, Cecilia Suárez, Adriana Louvie y Zuria Vega también dejaron sus comentarios de apoyo en el feed de la actriz.

